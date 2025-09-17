花蓮小貨車追撞大貨車隧道封鎖 北濱街、中山橋車流回堵塞車

花蓮市北濱外環隧道昨天發生車禍，35歲鄭姓男子駕駛小貨車疑未注意車前狀況及煞車失靈，追撞前方大貨車尾端，救難人員破壞車體才將人救出送醫。這起車禍造成隧道內車流回堵外，也導致一旁的北濱街塞車，一路塞到正在施工的中山橋，大概1小時後恢復正常通行。

據了解，鄭男昨天下午1時許，駕駛小貨車載著陳男，沿北濱外環隧道北上，行經隧道北端時，路口紅燈轉為綠燈，鄭男疑未留意前方的大貨車還未起步，直接撞上車尾，因撞擊力道大，小貨車頭被撞扁，以看不出原型，而鄭男與陳男被夾在駕駛座與副駕駛座動彈不得。

消防局獲報後，立即出動人車趕赴救援，經破壞小貨車頭後，順利將2人救出，皆意識清楚、無生命危險，鄭男手腳身體多處擦挫傷，腹部疑似輕微內出血，陳男則是頭、臉部擦傷流血，胸腔疑有內出血及骨折皆由救護車送醫治療。

車禍剛發生時，許多車輛駕駛不知道前方發生車禍，仍開進隧道內，造成車輛回堵，前方回轉車輛駕駛搖下車窗大喊「前方有車禍塞住了，大家快回轉」，許多車輛紛紛回轉，一度塞住險象環生；大量車輛湧進旁邊的北濱街繼續北上，導致大塞車，一路到中山橋過後才稍微緩解。