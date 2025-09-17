爭道亂象！汽車上國道「卡」慢車道 徒增機車騎士風險
高雄市楠梓區鳳楠路昨天發生機車與休旅車車禍，機車騎士倒地受傷，由救護車送醫治療。警方不否認這段路常出現汽機車車禍，原因出在汽車上國道匝道，需右靠慢車道排隊，導致汽機車爭道，車禍連連。
昨天上9時許左右，1名機車騎士沿鳳楠路往東行駛，1輛休旅車正靠慢車道排隊準備上國道1號匝道，不慎出車禍，機車騎士人車倒地受傷，經救護車送醫。
據了解，高雄市楠梓區鳳楠路由楠陽路至興西路段，有3條快車道及混合車道及1條慢車道，但是，每當交通尖峰時段，汽車要上國道1號南下匝道，須在外側的慢車道排隊，才能避免前方興西路口行駛右轉車道上匝道，避免遭科技執法設備取締，致使鳳楠路快車道車少，慢車道卻成列排滿車道。
由於汽車靠向右側慢車道排隊，造成汽機車爭道窘況，以致於汽機車常因此發生擦撞車禍。
官警說，這裡經常發生類似車禍，但是，國道匝道只有單一車道，若過多車道都可以右轉上匝道，匝道口可能壅塞，南北及東西向車道可能擠成一團，更影響交通順暢，可能得等仁武開闢另個交流道，才可能紓解鳳楠路上匝道的車流。
