快訊

台銀男行員疑情緒失控 持滅火器砸桌坐2樓窗台警消急救援

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣銀行中崙分行昨天傳出驚險意外，一名男子疑因情緒失控，突然坐在2樓窗台外作勢要跳下，同事見狀立刻拉住並報警，警、消趕抵協助救援並送醫，才化解這場突發事件。

松山警方指出，16日中午12點多獲報南京東路一帶有民眾坐於窗台有立即危險，立即派遣線上巡邏查處，警消人員到場，合力將該名男子拉下窗台，經初步檢視未有任何明顯傷勢，後續在同事陪同及警方戒護下由119送至醫院就診。

事發經過被人上傳網路爆料，據網友轉述，該名男子突然持滅火器情緒失控砸桌子，接著衝去會議室開窗後要跳下，直呼「我躲超遠超可怕」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

失控 同事 情緒

