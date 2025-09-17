快訊

63565fdw 1
一台小客車自撞路燈桿。圖：讀者提供

桃園市中壢區中正路三段今(17)日凌晨0時許有一台小客車自撞路燈桿，中壢警分局獲報到場處理，發現肇事駕駛33歲廖姓男子酒測值高達0.91mg/L，全案依公共危險罪偵辦。警方提到，該起事故造成廖男身體擦、挫傷，所幸沒有波及其他無辜民眾。

63565fdw 3
廖男疑因酒後駕駛自小客車向右偏移後自撞燈桿。圖：讀者提供

中壢交通中隊表示，廖男疑因酒後駕駛自小客車向右偏移後自撞燈桿，導致自己受到擦、挫傷。經警方到場實施酒測，廖男酒測值高達0.91mg/L，警詢後依刑法公共危險罪嫌偵辦。

中壢分局長林鼎泰呼籲，酒駕行為不僅危害自身生命安全，更可能波及無辜用路人，後果難以承擔。警方將持續加強執法強度，呼籲民眾切勿心存僥倖，「喝酒不開車、開車不喝酒」，共同維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：又是酒駕釀禍！中壢男酒後猛撞路燈 車頭撞爛幸無波及他人

中壢 自撞 酒駕

