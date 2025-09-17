尷尬！桃園龜山汽車「斜插路邊草堆」 1男1女自行爬出車外
桃園市龜山區明興街昨(16)日晚間19時30分許發生一起離奇的車禍，45歲鄭姓男子開車載著女性友人，欲將車輛停靠路邊，車身卻不慎掉進路邊的草堆，由於馬路與草堆之間有高低差，導致整台車斜插在草堆中動彈不得。龜山警分局到場處理時，鄭男與女性友人已自行脫困，所幸兩人均無受傷。
龜山交通分隊說明，鄭男駕駛自小客車準備在路邊停車時，疑似因燈光昏暗未注意路邊狀況，不慎掉落草堆，兩人自行脫困，無人受傷。經警方到場實施酒測，鄭男酒測值為0。
警方呼籲，民眾駕車停靠路邊時，要注意停車位置周邊狀況，以免發生危險。
本文章來自《桃園電子報》。原文：尷尬！桃園龜山汽車「斜插路邊草堆」 1男1女自行爬出車外
