快訊

深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

尷尬！桃園龜山汽車「斜插路邊草堆」 1男1女自行爬出車外

桃園電子報／ 桃園電子報

S 397484049 scaled
鄭男欲將車輛停靠路邊，車身卻不慎掉進路邊的草堆。圖：讀者提供

桃園市龜山區明興街昨(16)日晚間19時30分許發生一起離奇的車禍，45歲鄭姓男子開車載著女性友人，欲將車輛停靠路邊，車身卻不慎掉進路邊的草堆，由於馬路與草堆之間有高低差，導致整台車斜插在草堆中動彈不得。龜山警分局到場處理時，鄭男與女性友人已自行脫困，所幸兩人均無受傷。

S 397484051 scaled
由於馬路與草堆之間有高低差，導致整台車斜插在草堆中動彈不得。圖：讀者提供

龜山交通分隊說明，鄭男駕駛自小客車準備在路邊停車時，疑似因燈光昏暗未注意路邊狀況，不慎掉落草堆，兩人自行脫困，無人受傷。經警方到場實施酒測，鄭男酒測值為0。

S 397484050 scaled
鄭男準備在路邊停車時，疑似因燈光昏暗未注意路邊狀況，不慎掉落草堆。圖：讀者提供

警方呼籲，民眾駕車停靠路邊時，要注意停車位置周邊狀況，以免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：尷尬！桃園龜山汽車「斜插路邊草堆」 1男1女自行爬出車外

延伸閱讀：

  1. 車輛爆胎受困車道 八德警設錐導引車流避事故
  2. 長庚科大推動跨國醫護交流 帶威斯康辛大學師生體驗台灣文化

桃園

延伸閱讀

桃園自籌2.8億推「生生喝鮮乳」 張善政：明年2月上路

影／抓到了！開車拒捕衝撞員警通緝犯 凌晨於桃園落網並搜出大量毒品

會唱5國語言！桃園偏鄉童用歌聲站上世界舞台

桃園好客文藝季登場...搶救聖蹟亭特展 詮釋龍潭文化保存

相關新聞

國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

國道1號南向32.3公里五股出口匝道凌晨發生4車連環事故，第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，31歲胡姓司機夾困其中...

高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車

高雄市楠梓區興楠路昨天發生行車糾紛，趙姓男子開車直行，遇另輛特斯拉轎車從巷子要左轉，雙方會車互不禮讓起糾紛。警方據報到場...

進補季將至 北投警「區域封鎖式」加強酒測臨檢籲勿僥倖

天氣即將轉涼，民眾食用含酒精料理進補頻率增加，台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制...

高雄澄清湖驚見浮屍 查出七旬婦落水死亡

高雄澄清湖今天驚見浮屍，警、消據報趕赴打撈，發現死者是70多歲的婦人，無明顯外傷，已聯繫家屬，報請檢察官相驗。

情境模擬突發災害…南市消防局烏山頭水庫辦理演練 提升社區自救能力

為提升關鍵基礎設施防災自主應變能量與社區防救災韌性，台南市消防局今天在烏山頭水庫辦理模擬演練，情境以突發災害為主，包括隊...

開福特皮卡上台中大坑 開進產業道路要迴轉…路太窄翻車一人傷

台中市六旬吳姓老翁在今早10時許，駕駛福特皮卡Ranger前往北屯大坑山區，因不熟道路開進北坑巷的產業道路，欲迴轉時，皮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。