快訊

台中捷運藍線補助42億幾乎被砍光 盧秀燕喊話「眼淚快流下來了」

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區興楠路昨天發生行車糾紛，趙姓男子開車直行，遇另輛特斯拉轎車從巷子要左轉，雙方會車互不禮讓起糾紛。警方據報到場，特斯拉轎車已經離去，將根據相關影像，依違反社會秩序維護法查辦全案。

有人將這場行車糾紛影像貼上網路社群，貼文稱「剛出門就遇到流氓，連溝通都沒辦法，下車就先拿石頭推人」。影片顯示，自黑色特斯拉下車的男子，雙腳刺青，往地上丟了石塊後，還稱貼文者「開1台破車」，令貼文者質疑「開特斯拉就高人一等嗎？」但是，警方據報到場，這輛特斯拉已經離去。

楠梓警分局今天表示，昨天下午330分許，趙姓男子開車沿興楠路203巷直行，黑色特斯拉從弄子出來要左轉，2車會車互不禮讓，直鳴喇叭，出巷口後，2車都停車，特斯拉右前座下來1名男子，拿石塊朝趙姓男子而來，發生互推擠糾紛，趙男報警後，特斯拉便離去。趙男雖不提出告訴，但警方掌握涉案人，將依違反社會秩序維護法查辦全案。

高雄市楠梓區發生行車糾紛，趙姓男子報警，說對方下車就拿石頭嗆聲。記者林保光／翻攝
高雄市楠梓區發生行車糾紛，趙姓男子報警，說對方下車就拿石頭嗆聲。記者林保光／翻攝

社群 黑色 特斯拉

延伸閱讀

影／美！南投試放國慶焰火 180秒千發彈璀璨夜空

馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過

川普盟友遭槍殺 美政客人人自危？馬斯克放話：特斯拉應為我加強保安

特斯拉竟藏肢解腐屍！惡臭引關切　20歲男星被當頭號嫌疑犯

相關新聞

國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

國道1號南向32.3公里五股出口匝道凌晨發生4車連環事故，第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，31歲胡姓司機夾困其中...

高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車

高雄市楠梓區興楠路昨天發生行車糾紛，趙姓男子開車直行，遇另輛特斯拉轎車從巷子要左轉，雙方會車互不禮讓起糾紛。警方據報到場...

台銀男行員疑情緒失控 持滅火器砸桌坐2樓窗台警消急救援

台灣銀行中崙分行昨天傳出驚險意外，一名男子疑因情緒失控，突然坐在2樓窗台外作勢要跳下，同事見狀立刻拉住並報警，警、消趕抵...

慣竊在台南市區出沒…手法都是破壞監視器後侵入搜刮 警追3天逮到人

57歲周姓男子涉嫌連續在台南市破壞監視系統後闖空門，本月已有2起活動中心辦公室遭竊、1起侵入民宅行竊，包括現金、筆記型電...

嘉義東石透天厝暗夜惡火…屋主兄弟先逃 妻小受困皆嗆傷

嘉義縣東石鄉型厝村一處透天厝今天清晨1時50分發生住宅火警，49歲李姓屋主及胞弟逃出屋外，消防人員獲報趕往，布水線進屋救...

針對陸船艇偷渡滲透監院指岸際情監偵能量有違失 海巡署：努力零漏接

針對中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於昨天通過調查報告，指出我岸際情監偵能量及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。