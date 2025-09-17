聽新聞
高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車
高雄市楠梓區興楠路昨天發生行車糾紛，趙姓男子開車直行，遇另輛特斯拉轎車從巷子要左轉，雙方會車互不禮讓起糾紛。警方據報到場，特斯拉轎車已經離去，將根據相關影像，依違反社會秩序維護法查辦全案。
有人將這場行車糾紛影像貼上網路社群，貼文稱「剛出門就遇到流氓，連溝通都沒辦法，下車就先拿石頭推人」。影片顯示，自黑色特斯拉下車的男子，雙腳刺青，往地上丟了石塊後，還稱貼文者「開1台破車」，令貼文者質疑「開特斯拉就高人一等嗎？」但是，警方據報到場，這輛特斯拉已經離去。
楠梓警分局今天表示，昨天下午330分許，趙姓男子開車沿興楠路203巷直行，黑色特斯拉從弄子出來要左轉，2車會車互不禮讓，直鳴喇叭，出巷口後，2車都停車，特斯拉右前座下來1名男子，拿石塊朝趙姓男子而來，發生互推擠糾紛，趙男報警後，特斯拉便離去。趙男雖不提出告訴，但警方掌握涉案人，將依違反社會秩序維護法查辦全案。
