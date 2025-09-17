慣竊在台南市區出沒…手法都是破壞監視器後侵入搜刮 警追3天逮到人

57歲周姓男子涉嫌連續在台南市破壞監視系統後闖空門，本月已有2起活動中心辦公室遭竊、1起侵入民宅行竊，包括現金、筆記型電腦、洋酒等被搜刮一空；警方自接獲報案，不眠不休調閱路口監視器，3天內查出周的身分，將他逮捕到案，昨天依加重竊盜罪移送法辦。

台南市近日連連發生闖空門竊案，嫌犯手法都是破壞監視系統後再潛入，手法老練；本月12日，中西區西賢里活動中心的監視系統被破壞後，辦公室2萬多元現金遭竊，隔天深夜，安平區一間民宅大門被破壞，小偷潛入摸走3千元現金，屋主起床才發現。

小偷接連犯案，本月14日安平區建平里活動中心再遭竊，嫌犯翻箱倒櫃，竊走監視器主機、筆記型電腦、奇楠沉香面膜與洋酒等，損失估計約6萬元；建平里里長傅建峰在臉書指出，研判有專門找活動中心下手的竊賊，因進去後，可以待許久，慢慢偷。

轄區第四警分局接獲報案，對於慣竊出沒十分重視，派出所與偵查隊組成專案小組調查發現，嫌犯行竊手法狡猾，犯案前先騎乘機車進入公園等隱蔽處，避開沿途監視器，將車輛停放於遠處，再徒步繞道進入住宅區行竊。

警方指出，嫌犯還破壞屋內監視器設備，並知道避免被路口監視器拍到跡證，增加警方追緝難度；警方擴大調閱影像，逐一分析比對，鎖定周姓男子涉嫌重大。報請台南地檢署及法院核發拘票、搜索票，昨天下午前往周的住處執行搜索。

警方當場在周的住處查扣遭竊筆電及犯案衣物等證物，全案詢問後，依加重竊盜罪移送偵辦，並建請檢方聲請羈押。傅建峰得知警方迅速破案，在臉書發文指出「台南市警第四分局神了」，14日凌晨遭竊，16日下午破案，感謝四分局快速破案，找回筆電。

據側面了解，周相當狡猾，即使連續三起案件都拍到他的機車在附近出沒，贓物就在他的住處起出，周對案情仍避重就輕，未吐實交代。