嘉義東石透天厝暗夜惡火…屋主兄弟先逃 妻小受困皆嗆傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉型厝村一處透天厝今天清晨1時50分發生住宅火警，49歲李姓屋主及胞弟逃出屋外，消防人員獲報趕往，布水線進屋救出受困6人，共3男、5女遭濃煙嗆傷，分送嘉義長庚、聖馬爾定及朴子醫院救治，起火點疑在1樓騎樓，起火原因仍待火調釐清。

據了解，透天厝清晨不明原因火災，起火點疑在騎樓，冒出大量濃煙，49歲李姓屋主及胞弟47歲李男驚覺異狀，跑出門外查看，消防人員趕抵，陸續救出45歲江姓妻子，23歲、21歲及8歲李姓女兒，以及20歲蔡男和1歲女嬰，8人均遭濃煙嗆傷，經醫院治療生命跡象穩定。

嘉義縣消防局表示，東石鄉型厝村清晨1時50分發生住宅火警，1樓有煙冒出，2人自行脫困，立即布水線入室搶救，救出屋內受困6人，3男、5女意識清楚、身體輕微不適，由救護車送醫救治，火勢在2時26分撲滅，詳細起火原因仍待火調釐清。

嘉義縣東石鄉一處透天厝今天清晨發生火災，消防人員將濃煙嗆傷8人送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣東石鄉一處透天厝今天清晨發生火災，消防人員將濃煙嗆傷8人送醫。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣東石鄉一處透天厝今天清晨發生火災，起火點疑似為1樓騎樓。圖／翻攝東石之美臉書社團
嘉義縣東石鄉一處透天厝今天清晨發生火災，起火點疑似為1樓騎樓。圖／翻攝東石之美臉書社團

