針對陸船艇偷渡滲透監院指岸際情監偵能量有違失 海巡署：努力零漏接

針對中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於昨天通過調查報告，指出我岸際情監偵能量及通報機制確有違失，海域船舶動態掌握也有檢討必要，要求行政院督同相關機關檢討改進。

海巡署今天針對監察院報告提出說明，首先海巡署持續加強勤務部署與科技監偵，今年1月迄今，計發生偷渡案件12件、47人，其中當場查獲9件、42人，人員緝獲率達89.4% ，整體績效已較往年顯著提升，對於個別未能即時查獲的案件，將深入檢討改進。