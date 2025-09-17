針對陸船艇偷渡滲透監院指岸際情監偵能量有違失 海巡署：努力零漏接

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

針對中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於昨天通過調查報告，指出我岸際情監偵能量及通報機制確有違失，海域船舶動態掌握也有檢討必要，要求行政院督同相關機關檢討改進。

海巡署今天針對監察院報告提出說明，首先海巡署持續加強勤務部署與科技監偵，今年1月迄今，計發生偷渡案件12件、47人，其中當場查獲9件、42人，人員緝獲率達89.4% ，整體績效已較往年顯著提升，對於個別未能即時查獲的案件，將深入檢討改進。

其次，海巡署稱監察院用零漏接的期待監督，海巡署表示尊重，雖然零漏接十分困難，也是海巡署持續努力的目標。去年起海巡署已依海洋委員會政策，推動「海空一體、精銳海巡」計畫，積極爭取「強化國土安全韌性特別條例」等預算，強化岸、海、空立體情監偵能量，以防堵小型目標偷渡，有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾。

海巡署推動「海空一體、精銳海巡」計畫，強化岸、海、空立體情監偵能量，以防堵小型目標偷渡，應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾。記者廖炳棋／翻攝
偷渡 海巡署 監察院

