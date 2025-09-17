影／台中熟女失戀…失聯4天母急壞報警 警上門驚見她坐馬桶昏迷

台中市警方在本月初接獲一名母親報案，稱她年約40歲的楊姓女兒，近日疑因失戀，精神狀況不佳，加上獨居在西屯區，已失聯四天，擔心發生危險，希望警方前往察看，警方上門時，發現楊女住處大門沒鎖，入屋後發現楊女已因不明原因，坐在馬桶上昏迷，警方趕緊將楊女搬出後，由救護車送醫，救回楊女生命。

霧峰警分局內新所在本月初接獲一名婦人通報，她的女兒近日因失戀心情不佳，已經失聯4天，擔心楊姓女兒發生意外，內新所通報楊女租賃住處的第六警分局何安所前往協助。

何安所副所長謝光宇、巡佐劉利華、警員戴仁謙、董禮愷前往，到場時發現楊女住處大門沒上鎖，但敲門無人應答，警方察覺情況不對，立刻進屋，發現楊女坐在馬桶上，已經昏迷、氣息微弱，疑有尋短跡象。

現場4警立刻分工合作，一人打119，其餘人將女子抬出浴室到空曠處，同時大開窗戶通風換氣，爭取寶貴時間，等到救護人員趕到後，立刻將人送往醫院進一步急救，救回楊女。

第六警分局提醒，家人彼此多一分聯繫，就能多一分安心。如有親友長時間未與外界聯絡，應及時關心，並善用報案或尋人管道尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980