高雄興達電廠旁漂浮屍 釣客見遺體卡消波塊險嚇破膽

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市興達發電廠北側的興達港北堤昨晚被釣客發現有一名男性浮屍卡在消波塊旁，隨著海浪載浮載沉，由於浮屍身上並無任何身分證件，因此警消海巡到場將其打撈上岸後，仍在釐清身分，懷疑男子可能從興達發電廠周遭落海，才會漂流至北堤消波塊被釣客發現。

據了解，釣客是在昨晚9時許報案興達港北堤發現男性浮屍，由於當下夜色昏暗，釣客及民眾也不敢確認是否是人的遺體，只能先通報警消到場，岸巡人員抵達後，以手電筒照明，才確認是男性遺體，年紀約莫中年，但身上並無身分證件。

由於當地是熱門的釣魚點，不少釣客就連深夜都會在岸邊垂釣，但突如其來的浮屍仍讓不少釣客感到害怕，紛紛收拾釣具離開現場。

湖內警方表示，將調閱興達港區周邊監視器釐清是否有可疑落水情況，警方將釐清死者身分，並已報請檢察官相驗遺體釐清死因。

興達港北堤出現男性浮屍，釣客夜色中見遺體卡消波塊，險些嚇破膽。記者巫鴻瑋／攝影
興達港北堤出現男性浮屍，釣客夜色中見遺體卡消波塊，險些嚇破膽。記者巫鴻瑋／攝影

浮屍 興達港

相關新聞

國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

國道1號南向32.3公里五股出口匝道凌晨發生4車連環事故，第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，31歲胡姓司機夾困其中...

屍水外溢飄異味…北市7旬婦陳屍住處 警入屋女兒稱「別打擾媽媽睡覺」

台北市中山區錦州街一棟大樓日前傳出濃烈異味，鄰居察覺不對勁報警，警方趕抵敲門，一名女子開門應對，員警入屋驚見謝姓老婦倒臥...

針對陸船艇偷渡滲透監院指岸際情監偵能量有違失 海巡署：努力零漏接

針對中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於昨天通過調查報告，指出我岸際情監偵能量及...

影／台中熟女失戀…失聯4天母急壞報警 警上門驚見她坐馬桶昏迷

台中市警方在本月初接獲一名母親報案，稱她年約40歲的楊姓女兒，近日疑因失戀，精神狀況不佳，加上獨居在西屯區，已失聯四天，...

台中文心中清捷運旁民宅頂樓竄大火…疑神明廳釀禍幸無人傷

台中中清文心捷運站附近民宅，昨晚6時許傳出火警，火勢、濃煙竄天，因當時正值下班時間，不少市民拍攝影片後，上傳網路平台，關...

