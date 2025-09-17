高雄興達電廠旁漂浮屍 釣客見遺體卡消波塊險嚇破膽

高雄市興達發電廠北側的興達港北堤昨晚被釣客發現有一名男性浮屍卡在消波塊旁，隨著海浪載浮載沉，由於浮屍身上並無任何身分證件，因此警消海巡到場將其打撈上岸後，仍在釐清身分，懷疑男子可能從興達發電廠周遭落海，才會漂流至北堤消波塊被釣客發現。

據了解，釣客是在昨晚9時許報案興達港北堤發現男性浮屍，由於當下夜色昏暗，釣客及民眾也不敢確認是否是人的遺體，只能先通報警消到場，岸巡人員抵達後，以手電筒照明，才確認是男性遺體，年紀約莫中年，但身上並無身分證件。

由於當地是熱門的釣魚點，不少釣客就連深夜都會在岸邊垂釣，但突如其來的浮屍仍讓不少釣客感到害怕，紛紛收拾釣具離開現場。