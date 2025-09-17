聽新聞
0:00 / 0:00
高雄興達電廠旁漂浮屍 釣客見遺體卡消波塊險嚇破膽
高雄市興達發電廠北側的興達港北堤昨晚被釣客發現有一名男性浮屍卡在消波塊旁，隨著海浪載浮載沉，由於浮屍身上並無任何身分證件，因此警消海巡到場將其打撈上岸後，仍在釐清身分，懷疑男子可能從興達發電廠周遭落海，才會漂流至北堤消波塊被釣客發現。
據了解，釣客是在昨晚9時許報案興達港北堤發現男性浮屍，由於當下夜色昏暗，釣客及民眾也不敢確認是否是人的遺體，只能先通報警消到場，岸巡人員抵達後，以手電筒照明，才確認是男性遺體，年紀約莫中年，但身上並無身分證件。
由於當地是熱門的釣魚點，不少釣客就連深夜都會在岸邊垂釣，但突如其來的浮屍仍讓不少釣客感到害怕，紛紛收拾釣具離開現場。
湖內警方表示，將調閱興達港區周邊監視器釐清是否有可疑落水情況，警方將釐清死者身分，並已報請檢察官相驗遺體釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言