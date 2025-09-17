聽新聞
台中文心中清捷運旁民宅頂樓竄大火…疑神明廳釀禍幸無人傷
台中中清文心捷運站附近民宅，昨晚6時許傳出火警，火勢、濃煙竄天，因當時正值下班時間，不少市民拍攝影片後，上傳網路平台，關心現場狀況，消防局派遣6個單位前往滅火，發現是透天民宅頂樓加蓋起火，起火點為神明廳，幸好現場沒有人員受困受傷，詳細案發原因待查。
台中市消防局在昨晚6時許獲報，北屯區大連路54巷有民宅火警，派遣第八大隊、水湳、黎明、大誠、文昌、四平消防分隊等6單位、各式消防車輛15輛、救護車1輛，消防人員33名前往滅火，由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。
經查，現場是3層RC建築4樓鐵皮加蓋住宅，4樓起火燃燒，消防隊到場部署水線搶救，昨晚6時50分控制火勢，晚間7時01分撲滅，現場無人員受困受傷。
警消調查，現場是燃燒神明廳及隔壁儲藏室，合計約24平方公尺，財損及起火原因由火調人員調查中。
