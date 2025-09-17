快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

聽新聞
0:00 / 0:00

台中文心中清捷運旁民宅頂樓竄大火…疑神明廳釀禍幸無人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中中清文心捷運站附近民宅，昨晚6時許傳出火警，火勢、濃煙竄天，因當時正值下班時間，不少市民拍攝影片後，上傳網路平台，關心現場狀況，消防局派遣6個單位前往滅火，發現是透天民宅頂樓加蓋起火，起火點為神明廳，幸好現場沒有人員受困受傷，詳細案發原因待查。

台中市消防局在昨晚6時許獲報，北屯區大連路54巷有民宅火警，派遣第八大隊、水湳、黎明、大誠、文昌、四平消防分隊等6單位、各式消防車輛15輛、救護車1輛，消防人員33名前往滅火，由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

經查，現場是3層RC建築4樓鐵皮加蓋住宅，4樓起火燃燒，消防隊到場部署水線搶救，昨晚6時50分控制火勢，晚間7時01分撲滅，現場無人員受困受傷。

警消調查，現場是燃燒神明廳及隔壁儲藏室，合計約24平方公尺，財損及起火原因由火調人員調查中。

台中市北屯區大連路一段54巷民宅昨晚傳出火警，頂樓神明廳火勢猛烈。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區大連路一段54巷民宅昨晚傳出火警，頂樓神明廳火勢猛烈。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區大連路一段54巷民宅昨晚傳出火警，頂樓神明廳火勢猛烈。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區大連路一段54巷民宅昨晚傳出火警，頂樓神明廳火勢猛烈。記者陳宏睿／翻攝

神明 火災

延伸閱讀

南北發展不均…高雄捷運遭中央砍補助103億 無奈發聲了

高雄大寮火警燒出製毒工廠 屏東警調追查幕後製毒集團

【重磅快評】連捷運補助款都砍 中央用烏賊戰法刀刀砍向人民

新北捷運幼兒園與安環分隊啟用 侯友宜：打造幸福安全職場

相關新聞

國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

國道1號南向32.3公里五股出口匝道凌晨發生4車連環事故，第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，31歲胡姓司機夾困其中...

屍水外溢飄異味…北市7旬婦陳屍住處 警入屋女兒稱「別打擾媽媽睡覺」

台北市中山區錦州街一棟大樓日前傳出濃烈異味，鄰居察覺不對勁報警，警方趕抵敲門，一名女子開門應對，員警入屋驚見謝姓老婦倒臥...

嘉義東石透天厝暗夜惡火…屋主兄弟先逃 妻小受困皆嗆傷

嘉義縣東石鄉型厝村一處透天厝今天清晨1時50分發生住宅火警，49歲李姓屋主及胞弟逃出屋外，消防人員獲報趕往，布水線進屋救...

針對陸船艇偷渡滲透監院指岸際情監偵能量有違失 海巡署：努力零漏接

針對中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於昨天通過調查報告，指出我岸際情監偵能量及...

影／台中熟女失戀…失聯4天母急壞報警 警上門驚見她坐馬桶昏迷

台中市警方在本月初接獲一名母親報案，稱她年約40歲的楊姓女兒，近日疑因失戀，精神狀況不佳，加上獨居在西屯區，已失聯四天，...

高雄興達電廠旁漂浮屍 釣客見遺體卡消波塊險嚇破膽

高雄市興達發電廠北側的興達港北堤昨晚被釣客發現有一名男性浮屍卡在消波塊旁，隨著海浪載浮載沉，由於浮屍身上並無任何身分證件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。