國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

國道1號南向32.3公里五股出口匝道凌晨發生4車連環事故，第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，31歲胡姓司機夾困其中，救出時已無生命徵象，送醫急救無效於凌晨1時43分宣告死亡，另有2人受傷送醫。

這起車禍發生在午夜0時左右，初步了解為胡姓司機駕駛小貨車載運送洗衣物從台北要到五股，行經事故路段未注意前方車流已有回堵現象，據稱沒有減速便直接追撞前方49歲黃姓司機駕駛的大貨車車尾。

大貨車被撞之後衝向前推撞28歲童姓男子駕駛的轎車，轎車又再推撞前方由55歲張姓司機駕駛的大貨車，共造成4車連環事故。第一輛追撞的小貨車速度較快，車頭駕駛艙嚴重變形損毀，胡姓司機遭夾困，消防隊用破壞器材救出時已失去生命徵象，緊急送往林口長庚醫院，急救無效，酒測值待驗。

其餘駕駛均未飲酒，轎車被夾在2輛大貨車之間，車頭亦嚴重毀損，只有最前方大貨車張姓司機未受傷，轎車童姓駕駛與後方大貨車黃姓司機分別受到擦挫輕傷，由救護車送泰山輔大醫院，暫無大礙。事故現場於凌晨2時37分排除，詳細肇事原因有待警方分析研判。