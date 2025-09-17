快訊

國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號南向32.3公里五股出口匝道凌晨發生4車連環事故，第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，31歲胡姓司機夾困其中，救出時已無生命徵象，送醫急救無效於凌晨1時43分宣告死亡，另有2人受傷送醫。

這起車禍發生在午夜0時左右，初步了解為胡姓司機駕駛小貨車載運送洗衣物從台北要到五股，行經事故路段未注意前方車流已有回堵現象，據稱沒有減速便直接追撞前方49歲黃姓司機駕駛的大貨車車尾。

大貨車被撞之後衝向前推撞28歲童姓男子駕駛的轎車，轎車又再推撞前方由55歲張姓司機駕駛的大貨車，共造成4車連環事故。第一輛追撞的小貨車速度較快，車頭駕駛艙嚴重變形損毀，胡姓司機遭夾困，消防隊用破壞器材救出時已失去生命徵象，緊急送往林口長庚醫院，急救無效，酒測值待驗。

其餘駕駛均未飲酒，轎車被夾在2輛大貨車之間，車頭亦嚴重毀損，只有最前方大貨車張姓司機未受傷，轎車童姓駕駛與後方大貨車黃姓司機分別受到擦挫輕傷，由救護車送泰山輔大醫院，暫無大礙。事故現場於凌晨2時37分排除，詳細肇事原因有待警方分析研判。

國道公路警察局第一大隊呼籲用路人務必隨時注意前方動態，保持安全距離，尤其深夜或長途開車，上路前應養足精神，切勿疲勞駕駛。

國道1號南向五股出口匝道今天凌晨0時發生4車連環事故，造成1死2傷。第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，司機夾困其中，救出時已無生命徵象，送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.3公里五股出口匝道今天凌晨0時發生4車連環事故，造成1死2傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.3公里五股出口匝道今天凌晨0時發生4車連環事故，造成1死2傷。轎車被夾在2輛大貨車之間，車頭嚴重毀損，駕駛輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向五股出口匝道今天凌晨0時發生4車連環事故，造成1死2傷。第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，司機夾困其中，救出時已無生命徵象，送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.3公里五股出口匝道今天凌晨0時發生4車連環事故，造成1死2傷。記者林昭彰／翻攝
國道 車禍

