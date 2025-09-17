聽新聞
0:00 / 0:00

興達零件遭爆洗產地 台電將查證釐清

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰陳儷方／連線報導

台電初判興達電廠爆炸案，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，但吹哨者表示，有大陸廉價品偽裝成原廠產品，以高價賣給台電。圖／台電提供
台電初判興達電廠爆炸案，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，但吹哨者表示，有大陸廉價品偽裝成原廠產品，以高價賣給台電。圖／台電提供
試運轉中的台電興達電廠新2號機9日爆炸起火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，天然氣外洩所致。外傳興達電廠所使用的法蘭，疑來自中國大陸，台電昨表示，「興達新建燃氣機組法蘭來自澳、韓、星等國，無中國貨」，台電也將公開奇異公司提供的相關文件。

高雄市長陳其邁昨表示，興達電廠爆炸起火案，市府已要求台電提出完整致災檢討報告，將嚴格審查，確保安全無虞才准予試車。

據鏡週刊報導，法蘭尺寸價差大，原廠認證產品單價可達400萬元，但大陸拍賣平台充斥廉價替代品，有吹哨者反映，有不肖廠商將大陸劣質法蘭，改標洗產地後充當原廠貨，高價賣給台電和統包商中鼎公司。

高雄市議員邱于軒說，端看中油過去弊案，不少廠商進口劣質原料以原價賣出，賺取暴利。台電這次事故，應盡速確認機組零件是否合格，提供完整檢修報告，並釐清發電機組是否存在供應商掛名國外，零件來自大陸的可能。

台電指出，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依奇異提供文件，供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

台電董事長曾文生昨受訪說，外界擔憂法蘭等零件假冒產地混入機組工程，台電將與奇異公司一起調查這些來源國廠商的細節，釐清疑慮。不過，墊片來源與興達事故之間是否存在關聯性，曾文生說，尚待查證，墊片的使用方式及適用類型，台電也會再深入調查。

台電表示，台電將自主清查所有天然氣管路及法蘭安全性，確保機組運轉安全。

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

拚提升供電穩定！核一、核二、核三廠有重啟條件？台電董座月底給答案

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

台電：興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」非中國貨 來自這三國

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

相關新聞

屍水外溢飄異味…北市7旬婦陳屍住處 警入屋女兒稱「別打擾媽媽睡覺」

台北市中山區錦州街一棟大樓日前傳出濃烈異味，鄰居察覺不對勁報警，警方趕抵敲門，一名女子開門應對，員警入屋驚見謝姓老婦倒臥...

5車撞成一團！台88線高雄段事故釀嚴重塞車 2人受傷自行就醫

台88線快速道路高雄市往東6.2公里處，今天晚間6時許發生車禍，5輛轎車和休旅車追撞成團。警方了解，造成2人受傷，自行就...

興達零件遭爆洗產地 台電將查證釐清

試運轉中的台電興達電廠新2號機9日爆炸起火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，天然氣外洩所致。外傳興達電...

高雄輕軌列車出車禍 機車騎士疑違規左轉肇事

22歲郭姓男子今天晚間8時許騎機車，在高雄市苓雅區河北路違規左轉中正一路，不料在中正一路與大順三路口，與輕軌列車碰撞，郭...

基層警指防彈衣「太大、缺貨、品質差」 警政署：採購改為最有利標

有基層員警近期向新北市議員黃淑君反映，防彈衣尺寸過大、數量不足、品質不佳等問題；警政署今表示，辦理採購已從最低標改為最有...

7旬婦烈日下騎車「龜山迷路到大園」熱昏 警伸援助返家

桃園市龜山區一名76歲洪姓老婦，昨中午獨自騎車外出，卻被烈日曬昏頭迷失方向，一路騎到大園地區，在大太陽底下徘徊許久，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。