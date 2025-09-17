興達零件遭爆洗產地 台電將查證釐清

台電初判興達電廠爆炸案，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，但吹哨者表示，有大陸廉價品偽裝成原廠產品，以高價賣給台電。圖／台電提供 試運轉中的台電興達電廠新2號機9日爆炸起火，初判原因是輸送天然氣管線連結處的墊片「法蘭」鬆脫，天然氣外洩所致。外傳興達電廠所使用的法蘭，疑來自中國大陸，台電昨表示，「興達新建燃氣機組法蘭來自澳、韓、星等國，無中國貨」，台電也將公開奇異公司提供的相關文件。

高雄市長陳其邁昨表示，興達電廠爆炸起火案，市府已要求台電提出完整致災檢討報告，將嚴格審查，確保安全無虞才准予試車。

據鏡週刊報導，法蘭尺寸價差大，原廠認證產品單價可達400萬元，但大陸拍賣平台充斥廉價替代品，有吹哨者反映，有不肖廠商將大陸劣質法蘭，改標洗產地後充當原廠貨，高價賣給台電和統包商中鼎公司。

高雄市議員邱于軒說，端看中油過去弊案，不少廠商進口劣質原料以原價賣出，賺取暴利。台電這次事故，應盡速確認機組零件是否合格，提供完整檢修報告，並釐清發電機組是否存在供應商掛名國外，零件來自大陸的可能。

台電指出，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，依奇異提供文件，供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國。

台電董事長曾文生昨受訪說，外界擔憂法蘭等零件假冒產地混入機組工程，台電將與奇異公司一起調查這些來源國廠商的細節，釐清疑慮。不過，墊片來源與興達事故之間是否存在關聯性，曾文生說，尚待查證，墊片的使用方式及適用類型，台電也會再深入調查。

台電表示，台電將自主清查所有天然氣管路及法蘭安全性，確保機組運轉安全。