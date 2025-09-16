左眼被打傷視力剩0.063 騎士勞動力減損 向運將求償失386萬 法官不准

陳姓計程車司機與江姓騎士因行車糾紛，引發衝突，江男被陳男打傷，左眼眶有擦挫傷。江男求償醫藥費和精神慰撫金獲准。江男另以左眼視力剩0.063，計算到65歲退休，請求陳男賠償勞動能力減損損失386萬6302元。法官指江男未能證明因果關係，求償無據未准許。

江男提告指出，2021年11月4日晚上10時許，他騎機車與陳男駕駛的計程車發生行車糾紛後，陳男一路駕車尾隨他的機車，並趁他在基隆市安樂區安一路34巷口停等紅燈時將他攔下。

兩人爭執過程中，陳男用手打他的頭部，造成他左眼眶擦挫傷，左眼裸視視力僅餘0.063，依勞工保險失能給付標準，已達失能程度第11級、損失勞動能力比例約為38.45％。

江男要求陳男給付醫療費2400元，以及以他每月薪資4萬3435元、損失勞動能力比例38.45％計算，到他65歲退休時，勞動能力減損損失合計386萬6302元，外加基隆長庚醫院診斷評估視力恢復可能性較小，影響日常生活而受精神痛苦，再請求賠償精神慰撫金80萬元，合計向陳男求償466萬8702元。

陳男答辯：兩人案發時確曾互毆，但他不清楚事情發生經過，也不知道江男所受傷害是否為他所造成，而需賠償。江男睛本來就有弱視情況，所以不應向他請求勞動能力減損賠償，請求精神慰撫金數額也過高，請法院依法酌減，並聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，江男治療傷害的必要醫療行為，請求陳男如數賠償醫藥費依法有據。勞動能力減損部分，刑事庭審理中送請台大醫院鑑定結果，指江男左眼未有顯著鈍力造成損傷，左眼外傷應已復原，但未能通過測盲檢查，故左眼視力無法判定，有關視力減退情形或其可能原因也就無法回覆。

法官說，江男未能案發前視力狀態佐證資料，且台大醫院進行鑑定判斷左眼外傷已復原，復查無陳男在兩人衝突時，有何傷害江男左眼眼球構造具體行為，依江男舉證內容，縱然目前確有視力難以恢復，也不能損害與陳男傷害行為，確實存在相當因果關係，江男請求陳男賠償勞動能力損失386萬6302元無依據，不能准許。