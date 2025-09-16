基層警指防彈衣「太大、缺貨、品質差」 警政署：採購改為最有利標

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

有基層員警近期向新北市議員黃淑君反映，防彈衣尺寸過大、數量不足、品質不佳等問題；警政署今表示，辦理採購已從最低標改為最有利標，避免品管不良，並新增S號尺寸，下月起陸續配發。

警政署表示，為採購精良防彈衣，避免廠商簡省成本、低價搶標及品管不良等，警政署從最低標改為最有利標辦理採購，持續修正採購規格；去年防彈衣採購案修正規格，增加S號尺寸及外襯套模塊化輕型負載裝備（MOLLE）設計，正逐批辦理驗收，通過後將於下月起陸續配發各警察機關，年底前配發完畢。

警政署指出，採購防彈衣攸關員警安全，自規格訂定至驗收均持嚴謹態度，規格參據執行任務需求，與防彈裝備專家學者討論後訂定；購置防彈衣須符合美國國家司法研究院（NIJ）防彈測試標準，各批驗收時須抽樣送NIJ認證的實驗室進行防彈測試，如有1發貫穿或凹陷度超過44mm，該批驗收不合格，不得重測，以保障員警執勤安全。

警政署說，自購防彈衣難以確保品質及安全性，未有醫療及慰助保險，無從知悉防彈原料製造年份，為確保員警執勤安全，2022年發函禁止穿著自購或自備防彈衣執勤。

警察防彈衣被質疑尺寸過大、數量不足、品質不佳等問題，警政署表示，辦理採購已從最低標改為最有利標，避免品管不良，並新增S號尺寸，下月起陸續配發。圖／警政署提供
