7旬婦烈日下騎車「龜山迷路到大園」熱昏 警伸援助返家

桃園市龜山區一名76歲洪姓老婦，昨中午獨自騎車外出，卻被烈日曬昏頭迷失方向，一路騎到大園地區，在大太陽底下徘徊許久，警方獲報前往關心，先將老婦帶回派出所休息，隨後利用車牌查出其身分，聯繫家屬前來接回。

大園分局三菓派出所昨中午12時許接獲民眾報案，一名老婦騎著機車在菓林路上徘徊許久，疑似迷路需要協助，員警獲報到場了解，但老婦有失智情形，無法說出自己的年籍資料，僅說自己騎車騎了很久，覺得頭昏腦脹又累又渴，也不清楚身在何處，只想找個地方休息。

員警見老婦滿頭大汗、臉頰泛紅，先將她載回派出所，並提供茶水及麵包讓她補充體力，後續利用機車車牌查詢車籍資料，查出她是住在龜山區的洪姓老婦，隨即聯繫其上班中的女兒前來接人。

洪婦女兒接獲通知趕到派出所，看見母親平安無事後鬆了一口氣，表示母親有輕微失智情形，有時雖會在外迷路，但都在住家附近不曾走遠，沒想到這次竟會迷路跑到大園地區，家人們都感到相當意外，非常感謝警方的熱心幫忙，才讓母親得以平安返家。