屍水外溢飄異味…北市7旬婦陳屍住處 警入屋女兒稱「別打擾媽媽睡覺」

台北市中山區錦州街一棟大樓日前傳出濃烈異味，鄰居察覺不對勁報警，警方趕抵敲門，一名女子開門應對，員警入屋驚見謝姓老婦倒臥地面、明顯死亡。警方詢問女子事發經過，她語意不清、無法正常對談，甚至稱「不要打擾我媽媽睡覺」，警方勘驗現場無打鬥跡象，懷疑謝婦因病身亡，而女兒疑因智能障礙無法了解死亡事實，推估死者約死亡3日。

中山警方12日獲報，錦州街某大樓有異味趕抵，鄰居稱已多日未見謝婦（71歲）出門，員警懷疑有異狀敲門，沒想到屋內有謝婦女兒（34歲）應門，員警進入後大驚，謝婦躺在地面明顯死亡，遺體發黑腫脹並滲出屍水，現場氣味刺鼻。

員警詢問事發經過，發現謝婦女兒明顯無法正常對談，甚至還要警察「不要打擾我媽媽睡覺」，警方拉起封鎖線勘驗現場，確定沒有打鬥跡象、死者也沒有明顯外傷，在屋內發現多個止痛藥袋，懷疑謝婦因病死亡，而謝婦女兒疑因智能障礙無法處理、辨別死亡事實。

警方事後採集DNA確認死者身分，並報請檢察官相驗以釐清確切死因，而死者女兒因生活無法自理，目前由社福單位依規定安置。

據了解，謝婦丈夫多年前離世，長期由她獨自照顧患有智能障礙的女兒，母女相依為命；警方聯繫死者其他家屬，多以數十年未見推託，不願協助處理後事。