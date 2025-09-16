台西夢幻沙灘變成「奪命灘」？10年奪6命原因曝光

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西鄉「夢幻沙灘」14日下午驚傳台南市高職建教班許姓學生溺斃意外，這處位於偏鄉的小灘岸，是淤沙形成的新沙岸，因夕陽映海，增添浪漫，網路美照相傳成了網紅景點，但美麗暗藏危機，據統計10年來已奪走6命，也有幾人幸運受傷被救回，縣府已公告為危險海域，呼籲民眾遠觀勿近。

雲林縣台西鄉新興區海埔地位於有才寮大排與新虎尾溪之間的海堤外，多年來因河口淤沙，形成一段長約一公里的沙灘，因少了消波塊阻隔，視野寬闊，夕陽時分，彩霞滿天，海風徐徐，輕濤浪花，很適合情侶浪漫散步、踏浪吹風，網友美照相傳，幾年來成了雲林網紅海岸。

但美麗背後卻危機四伏，自2015年傳出第一起溺水意外，經雲林縣府勘查後即公告為「危險海域」，但幾年來依舊意外頻傳，據資料顯示，2015年7月公告危險水域，當年12月至今溺水共7件，6人死亡，3人受傷，1人幸運救回，成為台西鄉同一地點溺水人數最多之處，有人稱為「奪命灘」。

美麗的夢幻沙灘之所以潛藏危險，當地村民指出，該沙灘是河口淤沙形成的新生灘岸，地質滑動很不穩定，結構不紮實，看似平坦卻時有坑洞落差，一個不小心踩空滑倒，很容易失足溺水，因附近河口海岸彎曲，很容易形成暗流，一旦落水很快會被捲走，實不適合太靠近遊憩。

盡管夢幻沙灘公告為危險水域，但多年來仍傳意外，尤其每年暑假常可見學生三五成群，甚有一家人到此一遊，有人只在海堤邊賞景，但有不少人則進入灘區戲水，前天再傳台南的學生，大老遠從台南跑來雲林遊玩溺水不幸，雲林縣消防局呼籲遊客務必遵守相關規定，切勿到此戲水。

台西鄉「夢幻沙灘」因夕陽彩霞滿天，浪漫夢幻而得名，卻危機四伏，雲林縣府已公告為危險水域，籲請遊客遠觀勿近。記者蔡維斌／翻攝
台西鄉「夢幻沙灘」因夕陽彩霞滿天，浪漫夢幻而得名，卻危機四伏，雲林縣府已公告為危險水域，籲請遊客遠觀勿近。記者蔡維斌／翻攝

雲林 沙灘 溺水

