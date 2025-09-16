快訊

打119稱對區公所不滿要放火 台南5旬男涉恐嚇遭偵辦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

58歲邱姓男子今天下午打119稱對區公所不滿要放火，消防獲報緊急出動，結果邱跑掉用手機致電稱「動作太慢」；隨後他在另一處巷內再揚言放火，讓民眾驚嚇報案，消防趕往確認是又是邱，現場疑似有多罐可燃性液體，將人交給轄區員警帶回。

邱姓男子今天下午2時許，在台南市南區區公所前方，以公共電話致電消防局，自稱對區公所不滿，身上攜帶有可燃性液體，等消防隊到達後，會有後續作為；消防局2時38分獲報，不敢大意，出動3車5人前往現場，結果是虛驚一場，現場沒有人，也沒有狀況。

結果邱再度用手機打給消防局，表示消防動作太慢，他已經回家；消防確認現場安全，人車才歸隊。沒想到下午3時23分，消防局再度接獲民眾報案表示，有人在南區大同路2段聲稱要放火，消防局再度出動11車21人前往搶救，警鈴大作，衝往現場；當時在健康路一段行駛的駕駛，眼見多輛消防車呼嘯而過，甚至不斷鳴笛、逆向，衝往大同路口，不知發生何事。

消防隊趕往後，確認坐在路邊機車旁、揚言要放火的人，又是自稱要在區公所放火的邱姓男子，現場疑似有多罐可燃性液體；經轄區第六警分局大林派出所員警趕到，邱也沒有後續動作，消防交由員警處理，警方將邱帶回派出所，由於邱揚言放火，將朝刑法恐嚇公眾罪方向偵辦。

消防局呼籲，119電話乃提供民眾於發生緊急案件時求助用，如果無故撥打119報案或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護等情事者，除了會會影響真正需要援助的民眾，且依據消防法規定，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

台南市消防局消防局2時38分出動3車5人前往南區區公所，結果是虛驚一場，現場沒有人，也沒有狀況。記者袁志豪／翻攝

