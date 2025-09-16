台13線苗栗市路段2機車1轎車碰撞 2名騎士重傷、男大生命危

台13線苗栗市路段今下午發生車禍，1輛轎車與2輛機車碰撞，造成2名騎士重傷，其中18歲大學生命危搶救中，事故原因進一步調查釐清中。

苗栗警分局文山派出所今天下午2點12分接獲報案獲，派員到場後立即協助管制疏導交通，2名重傷騎士救護車送醫救治。

警方初步調查，林姓大學生騎機車由舊台13線北往南行駛，至台13線路口欲左轉台13線北上時，與24歲徐姓女子駕駛轎車由台13線北往南直行行駛發生碰撞。

碰撞後轎車與對向北上車道與由張簡姓郵差（42歲）所騎機車碰撞，林、張簡重傷，林尚未脫離險境，3車駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局呼籲民眾駕車上路隨時注意車前狀況，並請車輛行經路口應確實停讓，轉彎時也應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。