台13線苗栗市路段2機車1轎車碰撞 2名騎士重傷、男大生命危

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台13線苗栗市路段今下午發生車禍，1輛轎車與2輛機車碰撞，造成2名騎士重傷，其中18歲大學生命危搶救中，事故原因進一步調查釐清中。

苗栗警分局文山派出所今天下午2點12分接獲報案獲，派員到場後立即協助管制疏導交通，2名重傷騎士救護車送醫救治。

警方初步調查，林姓大學生騎機車由舊台13線北往南行駛，至台13線路口欲左轉台13線北上時，與24歲徐姓女子駕駛轎車由台13線北往南直行行駛發生碰撞。

碰撞後轎車與對向北上車道與由張簡姓郵差（42歲）所騎機車碰撞，林、張簡重傷，林尚未脫離險境，3車駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局呼籲民眾駕車上路隨時注意車前狀況，並請車輛行經路口應確實停讓，轉彎時也應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。

台13線苗栗市南勢里路段今天下午發生2輛機車、1輛轎車交通事故，造成2名騎士重傷。圖／苗栗警察分局提供
車禍 大學生

相關新聞

板橋某國中墜樓意外！學生跌落地下停車場 教育局：打掃不慎踩破遮光罩

新北市板橋區某國中今天下午驚傳學生墜樓意外，新北市教育局表示，經了解本事件發生於今天下午打掃時間，九年級學生不慎踩破一樓...

台13線苗栗市路段2機車1轎車碰撞 2名騎士重傷、男大生命危

台13線苗栗市路段今下午發生車禍，1輛轎車與2輛機車碰撞，造成2名騎士重傷，其中18歲大學生命危搶救中，事故原因進一步調...

嘉市蘭潭水域男浮屍身分為街友 嘉檢調查落水原因

昨天嘉義市蘭潭水庫發現一具男浮屍，經指紋比對為黃姓街友，今天檢警相驗，死者身體無外傷，死因是溺水，將調閱監視器釐清落水方...

濃煙竄出！苗栗縣後龍鐵皮屋大火 歷經近4小時終撲滅火勢

苗栗縣後龍鎮水尾里一處放置農機鐵皮屋，今天中午12點多發生火警，大量濃煙不停竄出，消防人員獲報後趕往現場滅火，現場無人員...

前嘉義縣某國小校長涉經費不實核銷 嘉檢偵結予緩起訴

前嘉義縣某國小曾姓校長在任內被指控以虛假交通費支付教學志工修繕費用、鐘點費，張姓業者配合開立不實發票，考量曾女等3人悔悟...

新北板橋某國中墜樓意外！男學生踩破遮光罩 墜B1停車場車道

新北市板橋區某國中今天下午驚傳學生墜樓意外。1名9年級男學生下午2時許不明原因爬到1樓採光罩，採光罩不堪壓力破裂，男學生...

