前嘉縣某國小校長坦承不實核銷經費 嘉檢緩起訴

前嘉義縣某國小曾姓校長被控任內，以虛假的交通費支付教學志工修繕費用、鐘點費，張姓業者並配合開立不實發票，嘉檢偵結，考量前校長等3人均坦承詐欺，予以緩起訴處分。

據嘉義地檢署緩起訴處分書，曾姓女子於嘉義縣擔任某國小校長期間，於111學度辦理教學換宿計畫，引進教學志工提供數學、語言等教學服務，計畫僅編列交通、材料等費用，並無鐘點費。

嘉檢表示，吳姓男教學志工因協助國小修繕車棚，曾女則製作吳男不實的授課紀錄及交通費用明細，計向學校請領火車交通費及計程車資約新台幣2萬8000多元，但吳男都是自行開車至校。

另外，曾女擔心其他2名教學志工若無授課鐘點費，恐影響到校任教學志工意願，則先向不知情的2名志工佯稱授課有鐘點費，事後，曾女則製作2人不實的交通費用明細表，分別向學校請領3萬2000多元、1萬100餘元。2名志工住嘉義地區，均自行開車至學校。

嘉檢說，曾女因知悉家長會長有捐款3萬元作為購買茶桌經費，則於112年間委託吳姓教學志工製作，並請張姓工作室業者開立不實發票，以向學校辦理核銷請款。案經法務部廉政署調查移送嘉義地檢署偵辦。

嘉檢表示，據校方人員證述，未見吳姓教學志工在校內教授學童木工課程；曾女、吳男及張姓業者均坦承涉及詐欺、偽造文書罪嫌。

嘉檢偵結，考量曾女3人犯後深表悔悟，已繳回犯罪所得，且犯罪行為尚屬輕微，因此，認以緩起訴為適當，案件得再識。

緩起訴條件，曾女緩起訴期間2年，書立悔過書，須向公庫支付12萬元；吳男緩起訴期間1年，書立悔過書，須向公庫支付2萬元；張男緩起訴期間1年，書立悔過書，須向公庫支付3萬元。