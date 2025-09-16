基層員警向新北市議員黃淑君陳情，警政署配發的防彈衣，XL號、L號太大件，M號數量不足。圖：翻攝自新北市議員黃淑君臉書

日前有基層員警向新北市議員黃淑君陳情，警政署配發的防彈衣，XL號、L號太大件，M號數量不足，上頭又規定不能穿自備的防彈衣，執勤時很不方便。對此，警政署回應，防彈裝備攸關員警安全，警政署採購防彈衣，自規格訂定至驗收階段均持嚴謹態度，所訂定規格，皆係參據執行任務之需求，並與防彈裝備專家學者討論後共同訂定；購置之防彈裝備須符合美國國家司法研究院（NIJ）防彈測試標準，各批驗收時均須抽樣送NIJ認證之實驗室進行防彈測試，如有1發貫穿或凹陷度超過44mm，該批即驗收不合格，且不得重測，以保障員警執勤安全。

警政署指出，為採購精良防彈裝備，避免廠商為簡省成本、低價搶標及品管不良等因素，警政署自最低標改為最有利標方式辦理採購，並持續滾動修正採購裝備規格，有關同仁提出之防彈衣尺寸及功能建議，警政署已於113年防彈衣採購案修正相關規格，增加S號尺寸及外襯套模塊化輕型負載裝備(MOLLE)設計，目前正逐批辦理驗收作業，驗收通過後將於10月起陸續配發各警察機關使用，並於年底前配發完畢。

警政署說明，因自購防彈衣難以確保其品質及安全性，且未有醫療及慰助保險，亦無從知悉防彈原料之製造年份，為確保員警執勤安全，警政署於111年發函禁止員警穿著自購、自備的防彈衣執勤。未來警政署將依據員警實際執勤需求及美國國家司法學院檢測標準，滾動式檢討防彈衣採購規範，持續精進防彈裝備之防護力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：防彈衣尺寸不合？警政署：已修正規格 預計10月陸續配發