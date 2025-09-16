快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

防彈衣尺寸不合？警政署：已修正規格 預計10月陸續配發

桃園電子報／ 桃園電子報

547780754 794353336545426 4934040501580462096 n
基層員警向新北市議員黃淑君陳情，警政署配發的防彈衣，XL號、L號太大件，M號數量不足。圖：翻攝自新北市議員黃淑君臉書

日前有基層員警向新北市議員黃淑君陳情，警政署配發的防彈衣，XL號、L號太大件，M號數量不足，上頭又規定不能穿自備的防彈衣，執勤時很不方便。對此，警政署回應，防彈裝備攸關員警安全，警政署採購防彈衣，自規格訂定至驗收階段均持嚴謹態度，所訂定規格，皆係參據執行任務之需求，並與防彈裝備專家學者討論後共同訂定；購置之防彈裝備須符合美國國家司法研究院（NIJ）防彈測試標準，各批驗收時均須抽樣送NIJ認證之實驗室進行防彈測試，如有1發貫穿或凹陷度超過44mm，該批即驗收不合格，且不得重測，以保障員警執勤安全。

警政署指出，為採購精良防彈裝備，避免廠商為簡省成本、低價搶標及品管不良等因素，警政署自最低標改為最有利標方式辦理採購，並持續滾動修正採購裝備規格，有關同仁提出之防彈衣尺寸及功能建議，警政署已於113年防彈衣採購案修正相關規格，增加S號尺寸及外襯套模塊化輕型負載裝備(MOLLE)設計，目前正逐批辦理驗收作業，驗收通過後將於10月起陸續配發各警察機關使用，並於年底前配發完畢。

警政署說明，因自購防彈衣難以確保其品質及安全性，且未有醫療及慰助保險，亦無從知悉防彈原料之製造年份，為確保員警執勤安全，警政署於111年發函禁止員警穿著自購、自備的防彈衣執勤。未來警政署將依據員警實際執勤需求及美國國家司法學院檢測標準，滾動式檢討防彈衣採購規範，持續精進防彈裝備之防護力。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：防彈衣尺寸不合？警政署：已修正規格 預計10月陸續配發

延伸閱讀：

  1. 民眾情緒失控衝車道 蘆竹警奮力救人獲表揚
  2. 桃消埔子分隊前進中埔國小 強化學童防災觀念

桃園 警察

延伸閱讀

高雄大樹小坪地區擬設「警察公墓南區分址」 地方反彈

警用數位無線電收訊不良挨批草菅人命 新北警：全面改善

議員批霹靂小組裝備舊 新北警：逐年更新聽意見

新北議員批警設備差「出勤前先寫遺囑」 警局：設備安全無虞

相關新聞

慘了！抗議拆圓環舉蔣萬安「遺照」 北市警將報請北檢偵辦

公館圓環日前開始拆除作業，並進行填平地下道工程，不過有民眾不滿抗議，甚至把台北市長蔣萬安照片做成「遺照」引發爭議。議員王...

防彈衣尺寸不合？警政署：已修正規格 預計10月陸續配發

日前有基層員警向新北市議員黃淑君陳情，警政署配發的防彈衣，XL號、L號太大件，M號數量不足，上頭又規定不能穿自備的防彈衣，執勤時很不方便。對此，警政署回應，防彈裝備攸關員警安全，警政署採購防彈衣，自規格訂定至驗收階段均持嚴謹態度，所訂定規格...

聞到異味以為是火燒厝趕緊報案 警消到場才發現是屍臭

台北市萬華區萬大路一處公寓5樓民宅，昨天晚間傳出異味，附近住戶以為是「火燒厝」燒焦味，緊急通報119，消防人員趕到，才發...

桃消高平分隊攜手工業園區強化業者防火意識 確保公共安全

桃園市消防局第四大隊高平分隊於本(9)月11日、15日及23日，分別於高平工業區、新竹科學工業園區管理局龍潭園區及渴望智慧園區舉辦防火管理人座談暨法令宣導說明會。此次活動藉由政府機關與民間單位共同合作

桃消埔子分隊前進中埔國小 強化學童防災觀念

近年來國內大、小規模的地震頻繁發生，為了讓學童們從小熟知地震發生時該如何應變，桃園市消防局第一大隊今(16)日與中埔國民小學一同辦理地震防災宣導活動，透過有趣的關卡學習到各種防災小知識，讓小朋友們在遊戲中互動中

彰化1民宅1樓後半部失火 屋主兒躺在樓梯間成焦屍

彰化縣北斗鎮大新路今上午發生火災，一幢三樓加蓋鐵皮屋的鋼筋水泥房屋燃燒，七旬李姓屋主逃出，說沒看到兒子出來，消防人員趕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。