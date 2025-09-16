慘了！抗議拆圓環舉蔣萬安「遺照」 北市警將報請北檢偵辦

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

公館圓環日前開始拆除作業，並進行填平地下道工程，不過有民眾不滿抗議，甚至把台北市長蔣萬安照片做成「遺照」引發爭議。議員王欣儀痛批，此舉就是形式上死亡威脅，昨天已報案，北市警局也將報請北檢偵辦。

王欣儀指出，有民眾當場喊出「那後天，或是哪一天，蔣萬安會不會哪一天……人都會生老病死嘛！」，還拿著P圖做成的「遺像」說要供大家瞻仰、上香，質疑「這不就是一種形式上的死亡威脅嗎？」

把政治抗爭行動變成追悼會、遺像的戲碼，甚至喊出「蔣萬安跟著圓環一起ㄕˇ了」，就是赤裸裸地消費死亡、製造仇恨，過去有粉專製圖檢察官，就被說是因挑戰司法威信所以要辦，「那市長就可以被做成遺照嗎？這難道不是挑戰市政威信，甚至已經構成更赤裸裸的死亡恐嚇威脅？」

王欣儀表示，她昨天已經正式告發，北市警局也回應，相關違法情事已報請台北地檢署指揮偵辦，「就看北檢要怎麼辦？」

國民黨議員楊植斗也說，社名黨議員苗博雅在公館圓環拆除前，大膽預言會「大塞車丶大排隊丶增加不幸事故」，討論市政時全靠腦中的臆測，不願相信蔣市府的治理能力，為反而反，痛批苗，「不理性也不科學」。

公館圓環日前開始拆除作業，有民眾不滿抗議，甚至把台北市長蔣萬安照片做成「遺照」引發爭議。議員王欣儀痛批，此舉就是形式上死亡威脅，北市警局也將報請北檢偵辦。(取材自王欣儀臉書)
公館圓環日前開始拆除作業，有民眾不滿抗議，甚至把台北市長蔣萬安照片做成「遺照」引發爭議。議員王欣儀痛批，此舉就是形式上死亡威脅，北市警局也將報請北檢偵辦。(取材自王欣儀臉書)

