慘了！抗議拆圓環舉蔣萬安「遺照」 北市警將報請北檢偵辦

公館圓環日前開始拆除作業，並進行填平地下道工程，不過有民眾不滿抗議，甚至把台北市長蔣萬安照片做成「遺照」引發爭議。議員王欣儀痛批，此舉就是形式上死亡威脅，昨天已報案，北市警局也將報請北檢偵辦。

王欣儀指出，有民眾當場喊出「那後天，或是哪一天，蔣萬安會不會哪一天……人都會生老病死嘛！」，還拿著P圖做成的「遺像」說要供大家瞻仰、上香，質疑「這不就是一種形式上的死亡威脅嗎？」

把政治抗爭行動變成追悼會、遺像的戲碼，甚至喊出「蔣萬安跟著圓環一起ㄕˇ了」，就是赤裸裸地消費死亡、製造仇恨，過去有粉專製圖檢察官，就被說是因挑戰司法威信所以要辦，「那市長就可以被做成遺照嗎？這難道不是挑戰市政威信，甚至已經構成更赤裸裸的死亡恐嚇威脅？」

王欣儀表示，她昨天已經正式告發，北市警局也回應，相關違法情事已報請台北地檢署指揮偵辦，「就看北檢要怎麼辦？」