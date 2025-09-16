聞到異味以為是火燒厝趕緊報案 警消到場才發現是屍臭

台北市萬華區萬大路一處公寓5樓民宅，昨天晚間傳出異味，附近住戶以為是「火燒厝」燒焦味，緊急通報119，消防人員趕到，才發現傳出異味的房屋，60歲賴姓婦人躺在床上死亡多時，異味其實是屍臭。

昨天晚間7時許，萬大路一處公寓5樓民宅傳出異味，報案人可能以為是有鄰居屋內起火，趕緊通報消防單位，警消獲報後趕赴現場，卻發現整棟樓沒有火煙冒出，最後逐層排查下，鎖定異味來自5樓公寓。