聽新聞
0:00 / 0:00
聞到異味以為是火燒厝趕緊報案 警消到場才發現是屍臭
台北市萬華區萬大路一處公寓5樓民宅，昨天晚間傳出異味，附近住戶以為是「火燒厝」燒焦味，緊急通報119，消防人員趕到，才發現傳出異味的房屋，60歲賴姓婦人躺在床上死亡多時，異味其實是屍臭。
昨天晚間7時許，萬大路一處公寓5樓民宅傳出異味，報案人可能以為是有鄰居屋內起火，趕緊通報消防單位，警消獲報後趕赴現場，卻發現整棟樓沒有火煙冒出，最後逐層排查下，鎖定異味來自5樓公寓。
警消進門查看，發現賴婦躺在床上，屍體腐爛多時，這才知道異味是屍臭；轄區警方鑑識現場，並通知家屬到場；婦人兒子表示，母親患有心臟宿疾獨居公寓多時，警方鑑識婦人無他殺嫌疑及外傷，研判是自然死亡，家屬對死因沒有意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言