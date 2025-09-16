快訊

桃消埔子分隊前進中埔國小 強化學童防災觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

h6e56t 1 scaled
桃園市消防局第一大隊與中埔國民小學一同辦理地震防災宣導活動。圖：埔子分隊提供

近年來國內大、小規模的地震頻繁發生，為了讓學童們從小熟知地震發生時該如何應變，桃園市消防局第一大隊今(16)日與中埔國民小學一同辦理地震防災宣導活動，透過有趣的關卡學習到各種防災小知識，讓小朋友們在遊戲中互動中，也了解地震防災的重要性。

h6e56t 4 scaled
利用模擬地震的晃動，讓小朋友們立即做出「趴下、掩護、穩住」的動作。圖：埔子分隊提供

埔子分隊表示，此次宣導活動以地震防災作為主題，並配合9月21日的國家防災日，分別設計防災超市、地震體驗車、防災轉轉樂、濃煙體驗及CPR教學等五個關卡，其中最受矚目的地震體驗車，利用模擬地震的晃動，讓小朋友們立即做出「趴下、掩護、穩住」的動作，以確保自身的安全，另外此次新設計的防災超市關卡，透過模擬超市採買的方式，讓小朋友在有限的金額中，於數十種商品中選擇緊急避難包想要準備的物品，並與其他同學們分享準備的方向及想法，同時考驗小朋友的創意及思考力。

h6e56t 3 scaled
CPR教學。圖：埔子分隊提供

埔子分隊進一步提到，活動中，由消防員與學校老師們的互動、配合，帶領小朋友們一起參與遊戲與學習，寓教於樂，使防震觀念向下扎根，更希望回家後，能將學到的防災知識與家人分享。

h6e56t 2 scaled
由消防員與學校老師們的互動、配合，帶領小朋友們一起參與遊戲與學習。圖：埔子分隊提供

埔子分隊長江宗晏說，地震防災應平時就做好準備，緊急避難包的準備及基本的防災知識，都是為了當災害發生時，能夠有更好的應變能力，並要謹記地震來臨保命三步驟「趴下、掩護、穩住」的概念，多一份準備，多一份安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消埔子分隊前進中埔國小 強化學童防災觀念

