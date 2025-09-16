桃園市消防局第四大隊高平分隊舉辦防火管理人座談暨法令宣導說明會。圖：高平分隊提供

桃園市消防局第四大隊高平分隊於本(9)月11日、15日及23日，分別於高平工業區、新竹科學工業園區管理局龍潭園區及渴望智慧園區舉辦防火管理人座談暨法令宣導說明會。此次活動藉由政府機關與民間單位共同合作，強化企業防火意識，全面提升消防安全水準。

藉由政府機關與民間單位共同合作，強化企業防火意識，全面提升消防安全水準。圖：高平分隊提供

高平分隊表示，此次座談會主題涵蓋四大面向，包括「防火管理相關法規」、「用火用電安全」、「發生狀況時避難逃生注意事項」及「實務案例研討」。另說明消防法部分條文修正內容，包含公告消防法第二十一條之一第一項所稱一定規模以上之實驗室或倉庫；公告消防法第二十一條之二具有危害性之化學品範圍、項目與危害風險標示板之等級、內容、顏色、大小及設置位置，並說明違反規定者，最高可處管理權人500萬元以下罰鍰。此外，修法後最大變革之一為消防檢查若發現缺失，將不再給予限期改善，而是立即裁罰，以提升防火管理的嚴謹度與即時性。會議中也強調，營業場所負責人需確實落實設備維護、防火管理制度及防焰物品使用等責任，確保公共安全不容鬆懈。

高平分隊也提到，近期，某廠區在進行例行生產作業時，突因電氣設備異常冒出火花，引燃周邊可燃物並產生濃煙。現場員工第一時間依照自衛消防編組程序進行應變，立即啟動警報並通報消防隊，同時由滅火組操作滅火器與消防栓，將火勢控制在初期階段，並由避難引導組協助人員迅速撤離至安全地點。消防人員抵達後隨即完成殘火處理與排煙作業，並與廠區管理單位一同確認現場安全。此次事件並無人員傷亡，相關單位正針對設備故障原因展開調查。該起火警案例顯示，自衛消防編組若能依計畫即時啟動，確實能發揮初期滅火與人員疏散的關鍵效能，成功降低災害損失，再度凸顯平時防火管理與自主防災訓練的重要性。

高平分隊提及，座談會除解說最新法規外，亦將結合國內外火災案例，深入探討火場應對重點，包括自衛消防編組訓練與演練、危險物品管理、用火用電安全，以及員工逃生避難觀念強化等議題，協助事業單位全面強化防火管理體系，確保消防安全措施確實落實。

第四大隊表示，三場座談會不僅是宣導，更是跨產業學習與交流的平台。透過與園區及廠商的合作，將進一步強化場所平時設備維護、定期檢修申報及人員教育訓練，讓業者充分了解最新修法內容及責任要求。期盼透過此系列活動，提升龍潭園區、高平工業區及渴望智慧園區的整體防火安全，並促進政府與產業間的良性互動，共同打造安全、韌性的產業環境，守護生命與財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消高平分隊攜手工業園區強化業者防火意識 確保公共安全