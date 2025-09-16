快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

彰化1民宅1樓後半部失火 屋主兒躺在樓梯間成焦屍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮大新路今上午發生火災，一幢三樓加蓋鐵皮屋的鋼筋水泥房屋燃燒，七旬李姓屋主逃出，說沒看到兒子出來，消防人員趕到進入搜尋，發現屋主的兒子躺在一樓樓梯間，全身焦黑。詳細起火原因及李男死因有待調查釐清。

據了解，這幢民宅上午10點多失火，田中消防分隊最先趕到，與北斗、二水、溪州消防分隊、消防局第四大隊合計出動31名消防員、15輛各式消防車、兩輛救護車趕到，民宅後半段冒出濃濃黑煙，七旬屋主已逃出，告訴消防人員沒看見他兒子，可能在屋內。

消防人員進屋搜尋，在一樓樓梯間靠近廁所邊發現44歲李男，全身焦黑，明顯死亡，屋內沒其他人。一樓的廁所、小房間和廚房都有嚴重煙燻痕跡，第一時間難以辨認燃燒位置。火勢11點23分完全撲滅，把李男搬運到屋外。災後調查燃燒樓地板面積為8坪多。

李男為何無法逃出及實際起火點、失火多少後通報消防隊搶救，都需進一步調查以釐清原因。

彰化縣消防局消防人員到北斗鎮的失火民宅撲滅火勢。圖／民眾提供
彰化縣消防局消防人員到北斗鎮的失火民宅撲滅火勢。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮一間民宅一樓樓梯間往後的廁所、小房間、廚房有煙燻痕鉉，消防人員進入處理殘火。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮一間民宅一樓樓梯間往後的廁所、小房間、廚房有煙燻痕鉉，消防人員進入處理殘火。圖／民眾提供

消防人員

延伸閱讀

去年只增3戶！彰化寄養家庭缺口大 放寬年齡條件、提高安置費招募

疑電線走火！高雄市區大樓11樓失火多名住戶疏散 消防40人搶救滅火

台東富岡漁港凌晨漁船失火 海巡馳援撲滅 幸無傷亡

北市聯醫仁愛院區病房區走道驚傳失火 院方急疏散逾300人

相關新聞

影／農曆七月晚上打破百姓公廟大門玻璃 里長怒斥：膽子好大

台中市豐原區翁子里一座百姓公廟─萬善英靈祠日前晚上被不明男子打破玻璃，農曆七月晚上動手，當地翁子里長連佳振網路PO文怒斥...

影／現場畫面曝！女遭割喉赤裸衝超商求救：喉嚨一直滴血

桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝出門到超商求救。現場畫面曝光...

影／退休老師騎名牌腳踏車去吃飯...之後卻騎走雜牌腳踏車 竊盜罪函送

台南市66歲楊姓退休老師日前騎著自己的捷安特腳踏車到中西區吃東西，結果離去時，竟認錯車而騎走一輛沒上鎖的雜牌腳踏車；警方...

高雄大寮火警燒出製毒工廠 屏東警調追查幕後製毒集團

高雄市大寮區今天發生2處工廠火警，其中1處工廠內竟有一些化學製程器皿，火警發生後，調查局南機組與屏東縣刑大立即趕到現場，...

聞到異味以為是火燒厝趕緊報案 警消到場才發現是屍臭

台北市萬華區萬大路一處公寓5樓民宅，昨天晚間傳出異味，附近住戶以為是「火燒厝」燒焦味，緊急通報119，消防人員趕到，才發...

桃消高平分隊攜手工業園區強化業者防火意識 確保公共安全

桃園市消防局第四大隊高平分隊於本(9)月11日、15日及23日，分別於高平工業區、新竹科學工業園區管理局龍潭園區及渴望智慧園區舉辦防火管理人座談暨法令宣導說明會。此次活動藉由政府機關與民間單位共同合作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。