彰化1民宅1樓後半部失火 屋主兒躺在樓梯間成焦屍

彰化縣北斗鎮大新路今上午發生火災，一幢三樓加蓋鐵皮屋的鋼筋水泥房屋燃燒，七旬李姓屋主逃出，說沒看到兒子出來，消防人員趕到進入搜尋，發現屋主的兒子躺在一樓樓梯間，全身焦黑。詳細起火原因及李男死因有待調查釐清。

據了解，這幢民宅上午10點多失火，田中消防分隊最先趕到，與北斗、二水、溪州消防分隊、消防局第四大隊合計出動31名消防員、15輛各式消防車、兩輛救護車趕到，民宅後半段冒出濃濃黑煙，七旬屋主已逃出，告訴消防人員沒看見他兒子，可能在屋內。

消防人員進屋搜尋，在一樓樓梯間靠近廁所邊發現44歲李男，全身焦黑，明顯死亡，屋內沒其他人。一樓的廁所、小房間和廚房都有嚴重煙燻痕跡，第一時間難以辨認燃燒位置。火勢11點23分完全撲滅，把李男搬運到屋外。災後調查燃燒樓地板面積為8坪多。