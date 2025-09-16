影／農曆七月晚上打破百姓公廟大門玻璃 里長怒斥：膽子好大

台中市豐原區翁子里一座百姓公廟─萬善英靈祠日前晚上被不明男子打破玻璃，農曆七月晚上動手，當地翁子里長連佳振網路PO文怒斥這名男子「膽子好大」，要求對方有空去拜拜，「懺悔懺悔」；豐原警分局表示，已逮捕涉案黃姓男子，依毀損罪嫌法辦，他自稱情緒不穩想砸破玻璃門發洩。

豐原分局表示，本月13日中午12時30分接獲民眾報案指稱，位於豐原區富翁街260巷的百姓公廟玻璃門遭人毀損。

警方獲報後立即展開調查，並調閱周邊監視器影像，迅速鎖定可疑涉案對象偵辦，循線查獲73歲黃姓男子涉嫌持石頭砸毀該廟玻璃門，全案經警詢後，依毀損罪嫌法辦。

翁子派出所所長曾明欽呼籲，民眾若有糾紛應循正當途徑與方式尋求解決之道，切勿因一時發洩情緒而破壞公共設施，以免觸法受罰，警方亦將持續加強轄區巡邏，以維護地區社會秩序。

豐原區翁子里長連佳振表示，從百姓公廟旁監視器看到，上周五晚上9點多，一名男子騎機車到百姓公廟，二度進出後離開，拿一塊大石頭打破廟門玻璃，玻璃全碎。