三峽老翁涉路旁隨機破壞機車佯稱可高價幫修 警方一查疑慣犯

新北市三峽區一名羅姓婦人前天騎機車外出菜市場買菜，回程時發現機車無法發動，此時突然有一名王姓老翁上前表示可以就地幫忙修車，收費2千元，但婦人覺得有異拒絕，將車牽至機車行維修，發現愛車腳踏墊、電瓶接線遭破壞，懷疑是老翁所為於是報警。三峽警分局查出，老翁先前也曾以同樣手法詐騙民眾，正將他緝捕到案。

據了解，這個月14日上午11時許，婦人騎機車到三峽區和平街、民權街附近的傳統市場買菜，將車就近停放在路邊，不料買完菜打算回家時，卻發現機車突然無法發動。

婦人見狀，正打算將車牽至附近機車行維修，途中突然一名老翁上前，毛遂自薦說自己剛好手邊有工具，可以馬上幫忙修車，卻開價2千元。婦人一來覺得太貴，二來覺得此人出現得太過巧合，於是拒絕。