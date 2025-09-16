聽新聞
三峽老翁涉路旁隨機破壞機車佯稱可高價幫修 警方一查疑慣犯
新北市三峽區一名羅姓婦人前天騎機車外出菜市場買菜，回程時發現機車無法發動，此時突然有一名王姓老翁上前表示可以就地幫忙修車，收費2千元，但婦人覺得有異拒絕，將車牽至機車行維修，發現愛車腳踏墊、電瓶接線遭破壞，懷疑是老翁所為於是報警。三峽警分局查出，老翁先前也曾以同樣手法詐騙民眾，正將他緝捕到案。
據了解，這個月14日上午11時許，婦人騎機車到三峽區和平街、民權街附近的傳統市場買菜，將車就近停放在路邊，不料買完菜打算回家時，卻發現機車突然無法發動。
婦人見狀，正打算將車牽至附近機車行維修，途中突然一名老翁上前，毛遂自薦說自己剛好手邊有工具，可以馬上幫忙修車，卻開價2千元。婦人一來覺得太貴，二來覺得此人出現得太過巧合，於是拒絕。
後來機車行檢查婦人機車，發現腳踏墊、電瓶接線都遭人為破壞、拔除，婦人聯想起老翁的詭異言行，懷疑是老翁故意破壞路旁車輛，待車主現身後伺機詐財，於是向警方報案。警方目前已鎖定一名曾有以類似隨機手法詐騙車主的60歲王姓老翁並掌握其行蹤，稍晚將依毀損、詐欺罪嫌將人帶回偵辦。
