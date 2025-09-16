快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／現場畫面曝！女遭割喉赤裸衝超商求救：喉嚨一直滴血

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝出門到超商求救。現場畫面曝光，女子全身赤裸坐在超商地板，向員警表示「我的脖子一直在滴血」，附近民眾趕緊拿毛巾包裹住女子，情況相當緊急。

警方說明，昨晚9時15分許，桃園警分局景福派出所員警巡邏行經民生路時，發現某超商店員於路旁揮手求援，立即進入店內查看，經了解一名女子喉嚨受傷血流不止，她僅表示遭朋友持刀攻擊受傷。

現場畫面曝光，員警走進超商後，莊女向警方表示「我喉嚨一直在滴血」，員警聽聞立即通報救護人員，一旁目擊民眾則拿毛巾包裹女子，並在旁邊相當憂心地說「她不行，她血一直流」；隨後救護人員到場時，一旁民眾焦急表示「她說她沒辦法呼吸了」，隨後女子經緊急處置，立即送上救護車，目前仍在加護病房治療。

同時員警集結優勢警力循線搜索嫌犯，於附近大樓內一處租屋處攻堅，發現在內的54歲呂姓嫌犯手腕受傷，倒臥浴室內陷入昏迷，員警立即通報消防人員協助送醫急救，呂男則在一般病房治療，目前兩人已暫時脫離生命危險。初步了解，2人昨晚疑似因感情生活問題吵架，員警依規定完成家暴及自殺通報，同時依殺人未遂罪嫌進行偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園一名50歲莊歲女子昨晚疑在家與男友起爭執，遭對方持刀割喉，流著血衝到附近超商求救。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名50歲莊歲女子昨晚疑在家與男友起爭執，遭對方持刀割喉，流著血衝到附近超商求救。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，男子犯案後在家試圖輕生，警方攻堅後先將男子送醫。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，男子犯案後在家試圖輕生，警方攻堅後先將男子送醫。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名50歲莊歲女子昨晚遭男友持刀割喉，流著血衝到附近超商求救，送醫後目前在加護病房治療。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名50歲莊歲女子昨晚遭男友持刀割喉，流著血衝到附近超商求救，送醫後目前在加護病房治療。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，男子犯案後在家試圖輕生，警方攻堅後先將男子送醫。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，男子犯案後在家試圖輕生，警方攻堅後先將男子送醫。記者周嘉茹／翻攝

超商 桃園 毛巾

延伸閱讀

影／沙鹿忠貞路女子身中多刀倒地斃命 凶手現場遺留凶刀一把警追緝中

女子喉嚨受傷超商求援 急喊「6樓有人」警攻堅尋人

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉流血衝超商 男在家昏迷也送醫

網路偏方吃「左手香」治喉嚨 70歲男中毒竟釀大小便失禁

相關新聞

影／農曆七月晚上打破百姓公廟大門玻璃 里長怒斥：膽子好大

台中市豐原區翁子里一座百姓公廟─萬善英靈祠日前晚上被不明男子打破玻璃，農曆七月晚上動手，當地翁子里長連佳振網路PO文怒斥...

影／現場畫面曝！女遭割喉赤裸衝超商求救：喉嚨一直滴血

桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝出門到超商求救。現場畫面曝光...

影／退休老師騎名牌腳踏車去吃飯...之後卻騎走雜牌腳踏車 竊盜罪函送

台南市66歲楊姓退休老師日前騎著自己的捷安特腳踏車到中西區吃東西，結果離去時，竟認錯車而騎走一輛沒上鎖的雜牌腳踏車；警方...

高雄大寮火警燒出製毒工廠 屏東警調追查幕後製毒集團

高雄市大寮區今天發生2處工廠火警，其中1處工廠內竟有一些化學製程器皿，火警發生後，調查局南機組與屏東縣刑大立即趕到現場，...

聞到異味以為是火燒厝趕緊報案 警消到場才發現是屍臭

台北市萬華區萬大路一處公寓5樓民宅，昨天晚間傳出異味，附近住戶以為是「火燒厝」燒焦味，緊急通報119，消防人員趕到，才發...

桃消高平分隊攜手工業園區強化業者防火意識 確保公共安全

桃園市消防局第四大隊高平分隊於本(9)月11日、15日及23日，分別於高平工業區、新竹科學工業園區管理局龍潭園區及渴望智慧園區舉辦防火管理人座談暨法令宣導說明會。此次活動藉由政府機關與民間單位共同合作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。