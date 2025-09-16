聽新聞
0:00 / 0:00
影／現場畫面曝！女遭割喉赤裸衝超商求救：喉嚨一直滴血
桃園市桃園區一名50歲莊姓女子昨晚在租屋處與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝出門到超商求救。現場畫面曝光，女子全身赤裸坐在超商地板，向員警表示「我的脖子一直在滴血」，附近民眾趕緊拿毛巾包裹住女子，情況相當緊急。
警方說明，昨晚9時15分許，桃園警分局景福派出所員警巡邏行經民生路時，發現某超商店員於路旁揮手求援，立即進入店內查看，經了解一名女子喉嚨受傷血流不止，她僅表示遭朋友持刀攻擊受傷。
現場畫面曝光，員警走進超商後，莊女向警方表示「我喉嚨一直在滴血」，員警聽聞立即通報救護人員，一旁目擊民眾則拿毛巾包裹女子，並在旁邊相當憂心地說「她不行，她血一直流」；隨後救護人員到場時，一旁民眾焦急表示「她說她沒辦法呼吸了」，隨後女子經緊急處置，立即送上救護車，目前仍在加護病房治療。
同時員警集結優勢警力循線搜索嫌犯，於附近大樓內一處租屋處攻堅，發現在內的54歲呂姓嫌犯手腕受傷，倒臥浴室內陷入昏迷，員警立即通報消防人員協助送醫急救，呂男則在一般病房治療，目前兩人已暫時脫離生命危險。初步了解，2人昨晚疑似因感情生活問題吵架，員警依規定完成家暴及自殺通報，同時依殺人未遂罪嫌進行偵辦。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言