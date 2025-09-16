內政部：雪姨智慧生活頻道涉散布假消息 依法查處

內政部今天澄清，YouTube「雪姨智慧生活」頻道發布「戶政司警告戶口名簿要管好，被動了一個手腳，房子不是你了」影片，利用內政部戶政司名義散布假消息，將請相關機關依法查處。

YouTube頻道「雪姨智慧生活」8月28日發布影片，內容有「快回家翻出你的『戶口名簿』！戶政司警告：只要被動了『1個手腳』，房子就不是你的了！真實悲劇已在台灣上演」，指有人因為戶口名簿上看似不起眼的變動，最終失去了自己的房子，後悔莫及。

內政部透過新聞稿指出，除了這部影片利用內政部戶政司名義散布假消息，「雪姨智慧生活」頻道也有多部影片以警政署、刑事警察局及地政司的名義散布訊息，多部影片字幕雖然是繁體字，但有不少錯字，且不是使用台灣用語，資訊來源不明。

內政部說，此頻道簡介文字有繁體字與簡體字，可能是有心人士為特定目的建置，提醒民眾勿輕信來源不明的訊息，以免受騙。

內政部強調，民眾應妥善保管自己的國民身分證、戶口名簿等身分證明文件、印鑑、房屋所有權狀等涉及個資的資料，切勿任意交給他人，以保障自身權益。