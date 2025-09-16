聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男無照騎車被取締不滿 拿手機拍警調侃 爆料討拍遭批
台中市30歲男子上月間無駕照騎機車，行經南屯區時跨越停止線，遭警方盤查，依法告發，未料引來男子不滿，以輕浮的語氣調侃警員「台中警察都這樣」，還拿出手機不斷拍攝警員，男子事後將影片發布到社群平台討拍，但卻反遭網友批評。
第四警分局黎明派出所副所長黃思凱、警員劉權德，在上月16日凌晨1時40分許，在南屯區向上路三段、三厝街巡邏，發現一名30歲男子騎機車停等紅燈時，違規跨越路口停止線，警方見狀上前攔查。
經盤查後確認男子除跨越停止線違規外，也沒有持有有效機車駕照，屬無照駕駛，當場依法告發，未料引來男子不滿，男子拿出手機不斷拍攝警員，還以輕蔑、嘲笑的語氣，調侃警員「台中警察都這樣嗎」、「我們西屯也沒有像你們這種的」、「就長這樣」、「單都給你們開了」、「你不要一直靠近我」等語。
過程中，員警要求男子將停在紅線車輛移至路旁停車格，避免佔用道路影響交通，但男子拒絕配合。
經警方多次規勸仍不聽從，復依現場具體違規情狀，再依道路交通管理處罰第56條開罰，預計男子將被罰7500元。
男子事後不滿，將錄影畫面上傳社群平台爆料，尋求關注，但未獲網友支持。
第四警分局呼籲，民眾應遵守交通規則，切勿心存僥倖違規上路，若對警方執法有疑義，應透過合法管道反映，而非拒絕配合或在網路散布不實訊息，以免觸法受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言