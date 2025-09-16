快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

image1 1
資通電軍資訊通信聯隊資通支援第一大隊日前於新竹地區舉辦家庭日活動。圖：資通一大隊提供

資通電軍資訊通信聯隊資通支援第一大隊日前於新竹地區舉辦家庭日活動，由隊長林上尉邀集所屬官兵及眷屬共同參與，透過參觀新竹動物園及新竹尖石臻美露營區，活絡彼此情誼。

image2 1
活動當天上午參觀新竹動物園，認識多樣動物生態，增進親子交流。圖：資通一大隊提供

資通一大隊表示，活動當天上午參觀新竹動物園，認識多樣動物生態，增進親子交流；下午則前往新竹尖石臻美露營區舉辦水彈大戰、桌遊同樂及廚藝競賽，發揮創意巧思，料理香氣四溢，更添趣味與活絡情誼；晚間由林隊長頒發表現優異人員工作獎金，期勉戰士們戮力各項工作，保持正向觀念勇於挑戰。

image3 1 scaled
頒發表現優異人員工作獎金，期勉戰士們戮力各項工作，保持正向觀念勇於挑戰。圖：資通一大隊提供

林隊長表示，家庭日不僅是官兵與眷屬同樂的良機，更能讓寶眷們瞭解部隊，並建立彼此溝通橋樑，進而提升單位士氣與精神意志。

本文章來自《桃園電子報》。原文：活絡官兵及眷屬情誼 資通一大隊家庭日溫馨登場

