桃園電子報


中年女子在超商內喉嚨受傷、血流不止。圖：讀者提供

桃園警分局景福派出所員警昨(15)日晚間約21時15分，巡邏經過民生路一間便利商店時，發現店員於路旁著急揮手求援。員警進入店內後，見一名中年女子喉嚨受傷、血流不止，女子僅簡短表示遭朋友持刀攻擊，並急切告知「六樓還有人」。警方立即通報消防人員將女子送醫，目前女子仍在加護病房觀察。

警方依女子指示持盾牌攻堅進入同棟樓層一處住宅，發現一名中年男子手部受傷、倒臥浴室中失去意識，立即通報消防人員送醫，所幸暫時脫離生命危險。男子初步向警方表示，雙方疑為交往關係，因口角爭執而發生衝突，但女子尚未能出面證實，兩人實際關係仍待進一步釐清。

S 43196424 0
警方依女子指示持盾牌攻堅進入同棟樓層一處住宅，發現一名中年男子手部受傷、倒臥浴室中失去意識，立即通報消防人員送醫。圖：讀者提供

警方表示，目前已依程序完成家暴及自殺通報，並以殺人未遂罪嫌展開偵辦。後續將持續釐清案情，並呼籲知情民眾若有相關資訊提供，可協助釐清雙方關係與行兇動機。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女子喉嚨受傷超商求援 急喊「6樓有人」警攻堅尋人

