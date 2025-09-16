影／中島健人首場海外演唱會新莊開唱 櫻花妹偽造居留證還在場內推擠被逮
日本超人氣偶像歌手中島健人前晚在新北市新莊舉行首場海外演唱會，因門票購買採取實名制，日籍28歲K女為增加購票成功率，竟偽造台灣居留證購票，前晚持假居留證進場被發現報警。新莊警依偽造文書罪嫌將K女送辦，檢察官複訊後無保飭回。
據了解，涉嫌偽造文書的28歲日籍K姓女子，得知偶像歌手中島健人將在台灣舉行「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI N/bias 凱」首場海外演唱會。因演唱會實施實名制購票，身為中島健人的粉絲K女為增加購票成功機率，竟在日本住處利用網路P圖軟體自行製作台灣居留證，再以不同證號註冊購票平台，順利地買到演唱會門票。
K女今年7月12日以觀光免簽身分與友人一同搭機來台，前天（14日）晚間持假居留證與門票順利進場，不料K女在場內因與其他觀眾換票時發生糾紛，竟惡意推擠其他觀眾被檢舉，工作人員上前處理時細查後發現K女持假居留證立即報警，K女還一度躺在地上耍賴，最後遭工作人員架出場等待警方到場。
新莊警到場時K女坦承為增加購票成功機率，在日本住處利用網路P圖軟體自行製作偽造居留證，再以不同證號註冊購票平台買到門票。警方在K女身上查獲偽造居留證及2張演唱會門票，詢後依偽造文書罪嫌移送法辦，檢察官複訊後諭令無保飭回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言