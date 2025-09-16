影／退休老師騎名牌腳踏車去吃飯...之後卻騎走雜牌腳踏車 竊盜罪函送

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市66歲楊姓退休老師日前騎著自己的捷安特腳踏車到中西區吃東西，結果離去時，竟認錯車而騎走一輛沒上鎖的雜牌腳踏車；警方調閱監視器畫面，影像顯示他無視自己的名牌車，把別人的車騎走，將他傳喚到案。楊承認因有白內障而牽錯車，警方依竊盜罪函送法辦。

本月13日晚間，楊姓退休老師穿著紅上衣，騎著捷安特腳踏車到台南市中西區保安路吃東西，吃完走回停車處，左看右看後，竟認錯車，誤以為一輛雜牌腳踏車是他的車，上車騎走而留下捷安特在現場；陳姓男子下班後，9時許要去騎腳踏車，發現車輛已不翼而飛。

陳因腳踏車十分普通，價值不到2千元而沒有上鎖，沒想到會被人偷走，無奈向轄區第二警分局中正派出所報案；警方調閱監視器，循線看出是一名紅色上衣的男子先騎腳踏車到現場，後來卻沒有騎自己的車，而將陳的車騎走。

員警先把紅衣男子的捷安特腳踏車載回派出所，並逐一調閱監視器，觀看紅衣男子行車方向，最後在現場不遠處的巷弄，順利找到陳姓男子失竊的腳踏車；警方將陳的車也載回派出所，循線查出紅衣男子身分，前天通知到案說明。

楊姓男子表示自己是退休老師，承認騎走腳踏車，是因白內障而看錯車；由於竊盜是公訴罪，警方詢問後，仍將他依法函送，交由檢方偵辦。

台南市66歲楊姓退休老師日前騎著自己的捷安特腳踏車到中西區吃東西，結果離去時，竟認錯車而騎走一輛沒上鎖的雜牌腳踏車。記者袁志豪／翻攝
