高雄大寮火警燒出製毒工廠 屏東警調追查幕後製毒集團

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區今天發生2處工廠火警，其中1處工廠內竟有一些化學製程器皿，火警發生後，調查局南機組與屏東縣刑大立即趕到現場，警、調懷疑這處工廠疑是製毒工廠，正勘查現場。

今天凌晨及上午，高雄市消大寮區大明街、保福路的鐵皮工廠，分別發生火警，大明街火警疑因馬達機具起火，但保福路工廠起火後，共有5間廠房延燒，直到近9時滅火，警、消等單位發現廠內卻有許多化學器皿，屋內已燒成灰燼。

高雄市大寮區保福路工廠火警發生後，屏東縣刑大、調查局南機組人員也趕到火場，並找鑑識小組勘查。

據悉，這處工廠疑是屏東縣刑大及調查局南機組鎖定的製毒工廠，火警發生時，大火延燒開來，波及其他廠房，才燒出這處警、調監控的廠房，但是火警發生時，被鎖定的廠房沒人在裡面，全案及火警原因仍調查中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市大寮區工廠火警，意外發現，其中1廠房是警調鎖定追查製毒集團的目標。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區工廠火警，意外發現，其中1廠房是警調鎖定追查製毒集團的目標。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區工廠火警，意外發現，其中1廠房是警調鎖定追查製毒集團的目標。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區工廠火警，意外發現，其中1廠房是警調鎖定追查製毒集團的目標。記者林保光／翻攝

屏東縣 高雄市

