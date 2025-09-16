高雄大寮火警燒出製毒工廠 屏東警調追查幕後製毒集團

高雄市大寮區今天發生2處工廠火警，其中1處工廠內竟有一些化學製程器皿，火警發生後，調查局南機組與屏東縣刑大立即趕到現場，警、調懷疑這處工廠疑是製毒工廠，正勘查現場。

今天凌晨及上午，高雄市消大寮區大明街、保福路的鐵皮工廠，分別發生火警，大明街火警疑因馬達機具起火，但保福路工廠起火後，共有5間廠房延燒，直到近9時滅火，警、消等單位發現廠內卻有許多化學器皿，屋內已燒成灰燼。

高雄市大寮區保福路工廠火警發生後，屏東縣刑大、調查局南機組人員也趕到火場，並找鑑識小組勘查。

據悉，這處工廠疑是屏東縣刑大及調查局南機組鎖定的製毒工廠，火警發生時，大火延燒開來，波及其他廠房，才燒出這處警、調監控的廠房，但是火警發生時，被鎖定的廠房沒人在裡面，全案及火警原因仍調查中。