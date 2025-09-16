聽新聞
影／飲料掉了...台中男開車伸手去撿 自撞分隔島衝對向車道好糗
台中市蔡姓男子在今天凌晨1時許，開車行經北區時，因在車內飲用的飲料掉落腳邊，蔡男伸手去撿，未料卻造成車輛失控，先撞上中央分隔島後，再衝向對向車道，幸好未造成人員傷亡，警方調查，蔡男無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。
第二警分局在今天凌晨1時許獲報，北區中清路、太原路有一輛轎車自撞分隔島，警方到場調查，發現案發時是蔡姓男子（58歲）開車時，因低頭撿拾掉落於車內的飲料，一時分心不慎撞上中央分隔島，隨後更衝入對向車道，所幸無人員傷亡。
警方對蔡男酒測，發現無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細事故原因，已調閱路口監視器畫面，還原事故經過。
第二警分局長鍾承志提醒，開車上路務必保持專注，切勿因撿拾物品、使用手機或其他分心行為而影響行車安全。若有物品掉落，應先將車輛安全停妥再處理，避免因一時疏忽釀成意外。
FB留言