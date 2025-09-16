影／飲料掉了...台中男開車伸手去撿 自撞分隔島衝對向車道好糗

台中市蔡姓男子在今天凌晨1時許，開車行經北區時，因在車內飲用的飲料掉落腳邊，蔡男伸手去撿，未料卻造成車輛失控，先撞上中央分隔島後，再衝向對向車道，幸好未造成人員傷亡，警方調查，蔡男無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

第二警分局在今天凌晨1時許獲報，北區中清路、太原路有一輛轎車自撞分隔島，警方到場調查，發現案發時是蔡姓男子（58歲）開車時，因低頭撿拾掉落於車內的飲料，一時分心不慎撞上中央分隔島，隨後更衝入對向車道，所幸無人員傷亡。

警方對蔡男酒測，發現無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細事故原因，已調閱路口監視器畫面，還原事故經過。