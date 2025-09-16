高雄國中女生墜樓 父母找人驚見女兒掉落露台死亡
高雄市左營區今天上午傳出疑似墜樓事故，年僅13歲楊姓國中女生少女不在家，父母四處找人，竟發現她墜落2樓露台。警、消據報趕到場，發現少女已經明顯死亡。
高雄市警左營分局今天上午8時許接獲報案，說有1名女子自左營區自由四路某大樓墜樓，警方立即派員趕赴墜樓現場，救護人員也趕到，發現少女的父母在場悲痛不已。
據了解，墜樓的少女今天沒去上學，父母在家四處找不到人，才發現她掉落2樓露台。2樓住戶早上只發現露台女兒牆的玻璃碎裂，未注意到有人墜樓，是少女父母找人，從高樓層才發現女兒倒在露台。
救護人員趕抵現場，發現楊女無生命跡象。警方派遣鑑識小組到場蒐證，現場無打鬥痕跡，門窗無遭破壞情狀，初步檢視無外力介入，報請檢察官相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
