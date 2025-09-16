快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

高雄國中女生墜樓 父母找人驚見女兒掉落露台死亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區今天上午傳出疑似墜樓事故，年僅13歲楊姓國中女生少女不在家，父母四處找人，竟發現她墜落2樓露台。警、消據報趕到場，發現少女已經明顯死亡。

高雄市警左營分局今天上午8時許接獲報案，說有1名女子自左營區自由四路某大樓墜樓，警方立即派員趕赴墜樓現場，救護人員也趕到，發現少女的父母在場悲痛不已。

據了解，墜樓的少女今天沒去上學，父母在家四處找不到人，才發現她掉落2樓露台。2樓住戶早上只發現露台女兒牆的玻璃碎裂，未注意到有人墜樓，是少女父母找人，從高樓層才發現女兒倒在露台。

救護人員趕抵現場，發現楊女無生命跡象。警方派遣鑑識小組到場蒐證，現場無打鬥痕跡，門窗無遭破壞情狀，初步檢視無外力介入，報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市左營區今天上午傳出國中女生墜樓死亡。記者林保光／翻攝
高雄市左營區今天上午傳出國中女生墜樓死亡。記者林保光／翻攝

墜樓 父母

延伸閱讀

于朦朧墜樓疑點重重！陳曉東怒開第一槍「全在刪文」真相遭掩蓋

高雄大樓後巷傳撞擊聲 管理員驚見七旬男墜樓

于朦朧墜樓亡網再分析新疑點 「微博僅半年可見」粉絲盼解鎖

「三生三世」37歲于朦朧墜樓亡！工作室含悲證實：願逝者安息

相關新聞

高雄國中女生墜樓 父母找人驚見女兒掉落露台死亡

高雄市左營區今天上午傳出疑似墜樓事故，年僅13歲楊姓國中女生少女不在家，父母四處找人，竟發現她墜落2樓露台。警、消據報趕...

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉流血衝超商 男在家昏迷也送醫

桃園市桃園區一名40歲女子昨晚疑在家與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝進住家附近超商求救，嚇壞民眾。據悉...

影／飲料掉了...台中男開車伸手去撿 自撞分隔島衝對向車道好糗

台中市蔡姓男子在今天凌晨1時許，開車行經北區時，因在車內飲用的飲料掉落腳邊，蔡男伸手去撿，未料卻造成車輛失控，先撞上中央...

影／高雄行人地獄又1樁 貨車加速左轉撞斑馬線行人

高雄市新興區今天傳出貨車撞行人車禍，貨車司機加速左轉，未注意正有人走斑馬線要穿越馬路，撞上人後急煞車，行人送醫急救，無生...

賭債糾紛談判爆流血衝突 新北欠債男撂人上門談判反遭打趴

新北市33歲張男因積欠24歲連男數萬元賭債卻拖延不還，雙方今天凌晨相約在八里談判。張男帶3名友人前往，雙方一言不合互毆，...

高雄港見浮屍 驚見死者腰際綁著石塊

高雄港今天清晨傳出落水死亡事故，在13號碼頭有1名男子浮出水面，經警、消打撈上岸，發現他腰際還有衣服幫綁著石塊，已經死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。