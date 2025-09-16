快訊

小客車沿中興路九龍段左轉東龍街時，與對向直行機車發生碰撞。圖：翻攝自Wowtchout – 地圖型行車紀錄器分享平台

桃園市龍潭區中興路九龍段與東龍街口本(9)月11日上午7時45分許發生一起可怕的車禍，一台小客車沿中興路九龍段左轉東龍街時，與對向直行機車發生碰撞，導致騎士連人帶車瞬間騰空噴飛後落地。有目擊者將行車紀錄器畫面在網路上曝光，網友見到這撞擊力道之大，研判騎士恐凶多吉少。所幸，經龍潭警分局員警證實，該名騎士僅有腳部受傷，沒有生命危險。

龍潭分局表示，自小客車沿中興路九龍段左轉東龍街時，與對向直行之普重機發生碰撞，造成機車騎士腳部有受傷情形，所幸沒有大礙。經警方實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人轉彎時，應禮讓直行車先行，以維護自身及其他用路人行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龍潭騎士遭轉彎汽車擊落 連人帶車噴飛

桃園

