租賃油電車凌晨行經台南安平漁光島突全面起火燃燒 駕駛自行逃生
47歲鄭姓男子今天凌晨4時許開車行經台南市安平區漁光島停車場時，車輛突然起火，鄭趕緊逃出車外；案經海巡人員協助初期滅火，通報警消，消防到場撲滅火勢，因鄭右臉頰及右膝擦挫傷，將他送醫治療。警方確認鄭並未酒駕，後續將由消防火調科調查起火原因。
台南市消防局今天4時33分接獲報案，漁光島安檢所旁停車場發生汽車火警，鄭姓男子駕駛的小客車全面燃燒，由於現場在海巡單位旁邊，海巡人員已初期滅火；消防局出動5車9消防人員1役男，於4時48分撲滅火勢，鄭自行逃下車，意識清楚，右臉頰及右膝擦挫傷，消防將他送醫治療。
警方到醫院進行酒測，確認鄭並未酒駕，協助通知家屬到場；消防於5時29分完成殘火處理，經查該燃燒車輛為油電租賃小客車，因全面起火燃燒，車體幾乎燒毀，詳細起火原因、財損金額將待火調科人員鑑定，現場後續交由警方處理。
消防局提醒，使用車輛應注意保養與電線狀況，避免因線路短路或機械過熱引發火警，當駕駛人發現車輛冒煙或起火，應立即下車逃生，確保人身安全。
