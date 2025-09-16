聽新聞
影／高雄行人地獄又1樁 貨車加速左轉撞斑馬線行人
高雄市新興區今天傳出貨車撞行人車禍，貨車司機加速左轉，未注意正有人走斑馬線要穿越馬路，撞上人後急煞車，行人送醫急救，無生命危險，確實肇事原因由警方調查。
警方表示，今天凌晨零時40分許，司機鄭姓男子（35歲）駕駛貨車在新興區六合路與和平一路停等紅燈後，自六合路加速要左轉和平一路，疑因天色昏暗，未注意黃姓男子（44歲）走行人穿越道要過馬路，貨車撞上黃男後立即急煞，黃男身上多處擦挫傷，送醫急救。
警方據報到車場，對鄭姓司機酒測，無酒精反應。警方依道路交通管理處罰條例未，未禮讓行人舉發鄭男，可處7200元至3萬6000元罰鍰，並得吊扣駕照。
新興警分局呼籲，民眾駕車通過路口，務必減速查看是否有行人通過，並優先禮讓以免發生碰撞造成危害。
