疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉流血衝超商 男在家昏迷也送醫

桃園市桃園區一名40歲女子昨晚疑在家與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝進住家附近超商求救，嚇壞民眾。據悉，女子受傷逃離住處後，男友在家割腕輕生，失血過多昏迷，2人經緊急送醫，女子仍在加護病房治療，男子稍早恢復意識。

民眾PO文指出，昨晚於桃園區北埔路及民生路口一間超商購物，進門發現其他人一臉驚恐，頻喊不要踩到，一往地上看全部都是血，聽說是一名女子沒穿衣服被割喉，衝進便利商店求救。

對此桃園市消防局指出，昨晚9點14分接獲報案，桃園區民生路一名年約40歲女子不明原因頸部有撕裂傷，由救護人員給予清洗傷口、止血包紮及BVM正壓輔助呼吸，當下意識對聲音有反應，緊急送醫急救。

隨後桃園市消防局於9時35分獲報，桃園區民生路一名54歲呂姓男子左手有撕裂傷，由救護人員給予清洗傷口、止血包紮及左手肘靜脈輸液，意識對痛有反應，送醫急救。

據悉，當時女子衝進超商求救，店員緊急協助報警並叫救護車，女子經送醫後現在仍於加護病房治療，男子被發現時昏迷躺臥浴室，送醫治療後稍早恢復意識，但情緒相當激動。

初步了解，男方聲稱2人為情侶，昨晚2人因為生活感情問題發生爭執，他宣稱2人要一起輕生，隨即拿刀攻擊女生頸部，女生受傷後衝出家門求救，隨後呂男則獨自在家割腕試圖輕生，詳細事發經過待進一步調查，全案警方朝殺人未遂罪偵辦。