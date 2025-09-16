注意！華亞科技園區移動式科技執法來了 3天抓35件超速
為提升道路交通安全，防制嚴重事故發生，龜山警方近日針對轄內事故多發路段及易超速路段規劃執行「超速違規取締專案勤務」，透過定點測速、移動式測速及科技執法設備，加強攔查與蒐證，以遏止駕駛人超速行為。
警方指出，9月12日為本次專案勤務首日，經會勘後選定華亞科技園區，執行至今共計取締超速違規35件；警方指出，超速是肇事主因之一，往往造成事故傷亡加重，提醒駕駛人切勿貪圖一時方便，忽視自身與他人安全。
龜山分局分局長張鶴瓊表示，在市民的配合及努力下，龜山地區今年整體交通事故數值已呈現正向發展，各類交通事故與去年同期比，均呈現下降趨勢，尤其是A1交通事故大減7件，下降46%、A2交通事故減少461件，下降11.75%，將持續藉由駕駛人「速度管理」來減少交通事故並降低事故嚴重性，運用各項交通科技設備，加強取締與宣導，並呼籲用路人遵守速限，共同營造安全順暢的交通環境。
