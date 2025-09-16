賭債糾紛談判爆流血衝突 新北欠債男撂人上門談判反遭打趴

新北市33歲張男因積欠24歲連男數萬元賭債卻拖延不還，雙方今天凌晨相約在八里談判。張男帶3名友人前往，雙方一言不合互毆，張男等4人遭連男一方3人持鐵棍、美工刀攻擊受傷。蘆洲警3小時內逮捕連男等3人，詢後依傷害、毀損罪嫌送辦。

蘆洲警分局今天凌晨12時許接獲報案，八里區文昌二街1處貨櫃屋內有打架情形。警方獲報趕抵時打人的一方已逃逸，現場則留下4名傷者，其中33歲張男頭部流血，另28歲洪男、20歲柯男、20歲謝男等3人四肢擦挫傷，所幸均意識清楚無生命危險，由救護車送往淡水馬偕醫院治療。

警方調閱監視器鎖定嫌犯使用之車輛，3小時內在八里區將24歲連男、27歲林男、32歲方男等3人逮捕，並起出犯案用的鐵棍、鐵尺及美工刀。