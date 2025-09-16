快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

賭債糾紛談判爆流血衝突 新北欠債男撂人上門談判反遭打趴

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市33歲張男因積欠24歲連男數萬元賭債卻拖延不還，雙方今天凌晨相約在八里談判。張男帶3名友人前往，雙方一言不合互毆，張男等4人遭連男一方3人持鐵棍、美工刀攻擊受傷。蘆洲警3小時內逮捕連男等3人，詢後依傷害、毀損罪嫌送辦。

蘆洲警分局今天凌晨12時許接獲報案，八里區文昌二街1處貨櫃屋內有打架情形。警方獲報趕抵時打人的一方已逃逸，現場則留下4名傷者，其中33歲張男頭部流血，另28歲洪男、20歲柯男、20歲謝男等3人四肢擦挫傷，所幸均意識清楚無生命危險，由救護車送往淡水馬偕醫院治療。

警方調閱監視器鎖定嫌犯使用之車輛，3小時內在八里區將24歲連男、27歲林男、32歲方男等3人逮捕，並起出犯案用的鐵棍、鐵尺及美工刀。

據了解，受傷的張男疑積欠連男數萬元賭債卻拖延不還，雙方今天凌晨相約在連男常出入的貨櫃屋福利站談判，張男帶著洪男、柯男、謝男等3名友人助陣，不料見面之後一言不和互毆，張男一方4人不敵連男一方3人遭打趴在地，連男還砸毀張男的車後逃逸，但逃沒多久就被警方逮捕。警方詢後依傷害、毀損罪嫌將連、林、方等3人移送法辦。

張男與連男相約在這間貨櫃屋內談判債務糾紛。記者黃子騰／翻攝
張男與連男相約在這間貨櫃屋內談判債務糾紛。記者黃子騰／翻攝
警方將連男等3人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將連男等3人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
張男車輛玻璃遭連男砸毀。記者黃子騰／翻攝
張男車輛玻璃遭連男砸毀。記者黃子騰／翻攝

八里 貨櫃

延伸閱讀

城市沙雕展在八里 看展順遊2座充滿童趣與知名IP公園

歲時祭儀搬進新北鶯歌圖書分館 邀共學原民文化

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

新北淡水美人樹賞花健行 結合市集+抽iPhone人氣爆棚

相關新聞

高雄國中女生墜樓 父母找人驚見女兒掉落露台死亡

高雄市左營區今天上午傳出疑似墜樓事故，年僅13歲楊姓國中女生少女不在家，父母四處找人，竟發現她墜落2樓露台。警、消據報趕...

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉流血衝超商 男在家昏迷也送醫

桃園市桃園區一名40歲女子昨晚疑在家與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝進住家附近超商求救，嚇壞民眾。據悉...

影／高雄行人地獄又1樁 貨車加速左轉撞斑馬線行人

高雄市新興區今天傳出貨車撞行人車禍，貨車司機加速左轉，未注意正有人走斑馬線要穿越馬路，撞上人後急煞車，行人送醫急救，無生...

賭債糾紛談判爆流血衝突 新北欠債男撂人上門談判反遭打趴

新北市33歲張男因積欠24歲連男數萬元賭債卻拖延不還，雙方今天凌晨相約在八里談判。張男帶3名友人前往，雙方一言不合互毆，...

高雄港見浮屍 驚見死者腰際綁著石塊

高雄港今天清晨傳出落水死亡事故，在13號碼頭有1名男子浮出水面，經警、消打撈上岸，發現他腰際還有衣服幫綁著石塊，已經死亡...

影／飲料掉了...台中男開車伸手去撿 自撞分隔島衝對向車道好糗

台中市蔡姓男子在今天凌晨1時許，開車行經北區時，因在車內飲用的飲料掉落腳邊，蔡男伸手去撿，未料卻造成車輛失控，先撞上中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。