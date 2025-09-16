快訊

台中查獲8家次違規休閒娛樂場所、罰54萬元 名單曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市經發局為維護暑期青少年安全活動空間，在今年暑假期間，會同市府相關單位密集稽查244家次電子遊戲場、八大、飲酒店、網咖等影響青少年身心健康或公共安全堪慮場所，查獲違規8家次，均依法裁處並限期改善，共計裁罰54萬元。

經發局說明，為避免青少年在暑假期間遭受不法及安全危害，並貫徹市府「暑期保護青少年青春專案」重點工作，經發局今年暑假會同都發局、消防局、衛生局及警察局等單位加強公安聯合稽查。

其中，針對列管電子遊戲場稽查65家，查獲違規業者1家，為北區廣輝電子遊戲場業因未依規定事前辦理機具類別變更登記，擅自經營許可以外的「娛樂類」電子遊戲機台，裁處25萬元並限期改善。另針對網咖等資訊休閒業場所共計稽查36家次，均符合規定。

八大行業及飲酒店業部分，共計稽查143家，查獲違規業者7家，包括潭子區夏威夷視聽歌唱因於稽查時未出示最新一期營業場所公共意外責任險保單，已請業者限期改善；中區小楓玲視聽歌唱公司未於法定期限內辦理負責人變更登記，依法裁處5萬元罰緩並勒令停業。

另外，北區打開小吃店、西區植晟有限公司、北屯區晉順餐飲企業社、西屯區野人會所等4家業者未經許可經營飲酒店業、視聽歌唱業，同時違反「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」及「都市計畫法」，已移請都發局裁罰共計24萬元，並勒令停止使用；西屯區一點九餐酒館則因違規經營飲酒店業，且經2次違反「都市計畫法」拒不改善，已由都發局依法執行斷水斷電。

經發局說明，市長盧秀燕上任後，積極管制電子遊戲場業、八大行業、飲酒店業及資訊休閒業申設，電子遊戲場業自189家降為172家；八大及飲酒店業自268家減少至238家；資訊休閒業自62家下降至39家，顯示在各機關嚴格審查及強力執行聯合稽查下，確實有效降低特定行業增長，未來將持續以輔導合法與取締非法並重方式，確保台中市特定行業公共安全。

台中市政府暑期聯合稽查電子遊戲場。圖／台中市政府提供
台中市政府暑期聯合稽查電子遊戲場。圖／台中市政府提供
台中市政府暑期聯合稽查視聽歌唱業。圖／台中市政府提供
台中市政府暑期聯合稽查視聽歌唱業。圖／台中市政府提供
台中市政府暑期聯合稽查電子遊戲場。圖／台中市政府提供
台中市政府暑期聯合稽查電子遊戲場。圖／台中市政府提供

酒店 台中市

