姚男途經該社區警衛室時，先無故踹門破壞崗亭大門，又出手攻擊保全。圖：讀者提供

桃園警分局同安派出所於9月13日晚間20時許接獲民眾報案，指出藝文二街某社區的警衛室前發生肢體衝突。員警接獲通報後，即刻啟動快打部隊趕赴現場，發現49歲的姚姓男子疑似酒醉且情緒失控，當場大聲咆哮並被制伏在地。

據悉，姚男途經該社區警衛室時，先無故踹門破壞崗亭大門，當王姓保全出面詢問時，姚男忽然動手攻擊。此外，尤姓保全見狀欲上前協助，但因姚男體格健壯，兩名保全抵抗未果，三人皆不同程度受傷。救護人員隨後到場為傷者簡單包紮後送醫治療。

救護人員到場為傷者簡單包紮後送醫治療。圖：讀者提供

警方表示，此案以傷害罪嫌將姚男移送法辦，並強調對於暴力行為採取零容忍態度，違法者將依法處置。警方也呼籲民眾飲酒應注意情緒控制與公共秩序，以免觸法或招致不必要的衝突。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園醉男社區鬧事 踹門毆保全遭壓制逮捕