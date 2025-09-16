快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

桃園醉男社區鬧事 踹門毆保全遭壓制逮捕

桃園電子報／ 桃園電子報

2297624 0
姚男途經該社區警衛室時，先無故踹門破壞崗亭大門，又出手攻擊保全。圖：讀者提供

桃園警分局同安派出所於9月13日晚間20時許接獲民眾報案，指出藝文二街某社區的警衛室前發生肢體衝突。員警接獲通報後，即刻啟動快打部隊趕赴現場，發現49歲的姚姓男子疑似酒醉且情緒失控，當場大聲咆哮並被制伏在地。

據悉，姚男途經該社區警衛室時，先無故踹門破壞崗亭大門，當王姓保全出面詢問時，姚男忽然動手攻擊。此外，尤姓保全見狀欲上前協助，但因姚男體格健壯，兩名保全抵抗未果，三人皆不同程度受傷。救護人員隨後到場為傷者簡單包紮後送醫治療。

2297625 0
救護人員到場為傷者簡單包紮後送醫治療。圖：讀者提供

警方表示，此案以傷害罪嫌將姚男移送法辦，並強調對於暴力行為採取零容忍態度，違法者將依法處置。警方也呼籲民眾飲酒應注意情緒控制與公共秩序，以免觸法或招致不必要的衝突。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園醉男社區鬧事 踹門毆保全遭壓制逮捕

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

保全 桃園 衝突

延伸閱讀

賈新興：周四周五恐有颱風生成 下周影響台灣

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

桃園亞洲職棒交流賽11月開打 啦啦隊跨國應援超吸睛

桃園警察局揭8月打詐成果 領航猿球星助陣宣導籲民提高警覺

相關新聞

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉流血衝超商 男在家昏迷也送醫

桃園市桃園區一名40歲女子昨晚疑在家與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝進住家附近超商求救，嚇壞民眾。據悉...

影／高雄行人地獄又1樁 貨車加速左轉撞斑馬線行人

高雄市新興區今天傳出貨車撞行人車禍，貨車司機加速左轉，未注意正有人走斑馬線要穿越馬路，撞上人後急煞車，行人送醫急救，無生...

賭債糾紛談判爆流血衝突 新北欠債男撂人上門談判反遭打趴

新北市33歲張男因積欠24歲連男數萬元賭債卻拖延不還，雙方今天凌晨相約在八里談判。張男帶3名友人前往，雙方一言不合互毆，...

高雄港見浮屍 驚見死者腰際綁著石塊

高雄港今天清晨傳出落水死亡事故，在13號碼頭有1名男子浮出水面，經警、消打撈上岸，發現他腰際還有衣服幫綁著石塊，已經死亡...

影／飲料掉了...台中男開車伸手去撿 自撞分隔島衝對向車道好糗

台中市蔡姓男子在今天凌晨1時許，開車行經北區時，因在車內飲用的飲料掉落腳邊，蔡男伸手去撿，未料卻造成車輛失控，先撞上中央...

高雄國中女生墜樓 父母找人驚見女兒掉落露台死亡

高雄市左營區今天上午傳出疑似墜樓事故，年僅13歲楊姓國中女生少女不在家，父母四處找人，竟發現她墜落2樓露台。警、消據報趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。