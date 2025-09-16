快訊

龜山警方會勘後選定華亞科技園區進行移動式科技執法。圖：讀者提供

為提升道路交通安全，防制嚴重事故發生，桃園市龜山警察分局於近日針對轄內事故多發路段及易超速路段規劃執行「超速違規取締專案勤務」，透過定點測速、移動式測速及科技執法設備，加強攔查與蒐證，以遏止駕駛人超速行為。經警方會勘後選定華亞科技園區進行不定點的移動式科技執法，9月12日為此次專案勤務首日，執行至今共計取締超速違規35件。警方將持續執行勤務，守護交通安全。

9月12日為龜山分局「超速違規取締專案勤務」首日，執行至今共計取締超速違規35件。圖：讀者提供

龜山分局指出，超速是肇事主因之一，往往造成事故傷亡加重，提醒駕駛人切勿貪圖一時方便，忽視自身與他人安全。

龜山分局長張鶴瓊表示，在市民的配合及努力下，龜山地區今年整體交通事故數值已呈現正向發展，各類交通事故與去年同期比，均呈現下降趨勢，尤其是A1交通事故大減7件（-46%)、A2交通事故減少461件（-11.75%)，將持續藉由駕駛人「速度管理」來減少交通事故並降低事故嚴重性，運用各項交通科技設備，加強取締與宣導，並呼籲用路人遵守速限，你我都安全，共同營造安全順暢的交通環境。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山這處路段「超速違規多」 警方祭出移動式科技執法

延伸閱讀：

  1. 桃警全面取締六大交通違規 嚴重超速「這公里數」就吊牌
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

