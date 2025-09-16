失智婦從龜山騎到大園險中暑 警靠車牌查身分 

大園分局員警先將老婦帶回派出所休息，隨後利用車牌查出其身分，聯繫家屬前來接回。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名76歲洪姓老婦昨(15)日中午12時許獨自騎車外出，卻被烈日曬昏頭迷失方向，一路騎到大園地區，在大太陽底下徘徊許久，大園警分局獲報派員前往關心，員警先將老婦帶回派出所休息，隨後利用車牌查出其身分，聯繫家屬前來接回。

三菓派出所表示，昨日中午接獲民眾報案，有一名老婦在騎著機車在菓林路上徘徊許久，疑似迷路需要協助，員警獲報到場了解，但老婦有失智情形，無法說出自己的年籍資料，僅說自己騎車騎了很久，覺得頭昏腦脹又累又渴，也不清楚身在何處，只想找個地方休息。員警見老婦滿頭大汗、臉頰泛紅，先將她載回派出所，並提供茶水及麵包讓她補充體力，後續利用機車車牌查詢車籍資料，查出她是住在龜山區的洪姓老婦，隨即聯繫其上班中的女兒前來接人。

三菓派出所進一步提到，洪婦女兒接獲通知趕到派出所，看見母親平安無事後鬆了一口氣。她向警方表示，母親有輕微失智情形，有時雖會在外迷路，但都在住家附近不曾走遠，沒想到這次竟會迷路跑到大園地區，家人們都感到相當意外，非常感謝警方的熱心幫忙，才讓母親得以平安返家。員警也建議家屬可以幫老婦申請愛心手鍊，如再發生同樣情形，可立即聯繫上家屬，減少老婦在外走失的風險。

