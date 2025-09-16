快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

失智婦從龜山騎到大園險中暑 警靠車牌查身分 

桃園電子報／ 桃園電子報

385445 0
大園分局員警先將老婦帶回派出所休息，隨後利用車牌查出其身分，聯繫家屬前來接回。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名76歲洪姓老婦昨(15)日中午12時許獨自騎車外出，卻被烈日曬昏頭迷失方向，一路騎到大園地區，在大太陽底下徘徊許久，大園警分局獲報派員前往關心，員警先將老婦帶回派出所休息，隨後利用車牌查出其身分，聯繫家屬前來接回。

385444 0
洪婦女兒非常感謝大園警方的熱心幫忙，才讓母親得以平安返家。圖：讀者提供

三菓派出所表示，昨日中午接獲民眾報案，有一名老婦在騎著機車在菓林路上徘徊許久，疑似迷路需要協助，員警獲報到場了解，但老婦有失智情形，無法說出自己的年籍資料，僅說自己騎車騎了很久，覺得頭昏腦脹又累又渴，也不清楚身在何處，只想找個地方休息。員警見老婦滿頭大汗、臉頰泛紅，先將她載回派出所，並提供茶水及麵包讓她補充體力，後續利用機車車牌查詢車籍資料，查出她是住在龜山區的洪姓老婦，隨即聯繫其上班中的女兒前來接人。

三菓派出所進一步提到，洪婦女兒接獲通知趕到派出所，看見母親平安無事後鬆了一口氣。她向警方表示，母親有輕微失智情形，有時雖會在外迷路，但都在住家附近不曾走遠，沒想到這次竟會迷路跑到大園地區，家人們都感到相當意外，非常感謝警方的熱心幫忙，才讓母親得以平安返家。員警也建議家屬可以幫老婦申請愛心手鍊，如再發生同樣情形，可立即聯繫上家屬，減少老婦在外走失的風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦從龜山騎到大園險中暑 警靠車牌查身分 

延伸閱讀：

  1. 平鎮民宅清晨傳火警 1女驚險逃生
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

老婦 母親 失智

延伸閱讀

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

大園詐騙車手逃亡過程自撞橋墩 車頭撞爛狼狽落網

戀愛腦失守！中年女開戶欲收「美籍男友」結婚基金 險成詐團人頭

陌生人闖家？80歲婦急報案「警破門見他躺床睡著」 背後真相令人鼻酸

相關新聞

高雄國中女生墜樓 父母找人驚見女兒掉落露台死亡

高雄市左營區今天上午傳出疑似墜樓事故，年僅13歲楊姓國中女生少女不在家，父母四處找人，竟發現她墜落2樓露台。警、消據報趕...

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉流血衝超商 男在家昏迷也送醫

桃園市桃園區一名40歲女子昨晚疑在家與男友起爭執，遭對方持刀割喉，於晚間9點多流著血衝進住家附近超商求救，嚇壞民眾。據悉...

影／高雄行人地獄又1樁 貨車加速左轉撞斑馬線行人

高雄市新興區今天傳出貨車撞行人車禍，貨車司機加速左轉，未注意正有人走斑馬線要穿越馬路，撞上人後急煞車，行人送醫急救，無生...

賭債糾紛談判爆流血衝突 新北欠債男撂人上門談判反遭打趴

新北市33歲張男因積欠24歲連男數萬元賭債卻拖延不還，雙方今天凌晨相約在八里談判。張男帶3名友人前往，雙方一言不合互毆，...

高雄港見浮屍 驚見死者腰際綁著石塊

高雄港今天清晨傳出落水死亡事故，在13號碼頭有1名男子浮出水面，經警、消打撈上岸，發現他腰際還有衣服幫綁著石塊，已經死亡...

影／飲料掉了...台中男開車伸手去撿 自撞分隔島衝對向車道好糗

台中市蔡姓男子在今天凌晨1時許，開車行經北區時，因在車內飲用的飲料掉落腳邊，蔡男伸手去撿，未料卻造成車輛失控，先撞上中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。